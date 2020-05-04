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2008 Volkswagen Rabbit

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2008 Volkswagen Rabbit

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Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$4,500

+ taxes & licensing

  • 220,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4949076
  • VIN: WVWDA71K08W293835
Exterior Colour
Black (Black)
Interior Colour
Anthracite (JS)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
5-cylinder

....VW GOLF RABBIT TRENDLINE ALLOY WHEELS SUNROOF AUTO....PERFECT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


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..... FEATURES, INCL; RABBIT PKG., TRENDLINE PKG., AUX., AUTO., POWER GLASS SUNROOF, SPORT ALLOY WHEELS, HEATED SEATS, PREMIUM SOUND, TILT, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, LIGHTING PKG., REAR HEATING AND AIR, SPORT EXHAUST PKG., SPOILER, PLUS LOTS MORE.

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Convenience
  • Cruise Control
  • Variable intermittent windshield wipers
  • Front seatback storage pockets
  • (2) front/(2) rear cupholders
  • Centre console armrest w/storage compartment
Windows
  • Rear Window Defroster
  • Tinted green glass
Power Options
  • Pwr rack & pinion steering
Safety
  • Child safety rear door locks
  • brake wear indicator
  • Anti-intrusion side-impact door beams
  • Pwr front vented/rear solid disc brakes
Trim
  • Body-colour door handles
  • Body-colour body-side mouldings
  • Body-colour front grille
Suspension
  • Independent MacPherson strut front suspension
Security
  • Immobilizer theft-deterrent system
Seating
  • Child seat lower & upper tether anchors (LATCH)
Exterior
  • P195/65HR15 all-season tires
Additional Features
  • Front/rear stabilizer bars
  • Front-wheel drive
  • Lockable glove box
  • Collapsible steering column
  • Anti-theft vehicle alarm system
  • Moulded door trim w/cloth inserts
  • Dual-tone horn
  • Outside temp gauge
  • Covered illuminated visor vanity mirrors
  • Blue instrument gauge illumination
  • Driver/front passenger side-impact airbags
  • Rear Ventilation Ducts
  • Independent 4-link rear suspension
  • Body-colour heated pwr mirrors w/integrated turn signals
  • Console/trunk-mounted pwr outlets
  • (4) rear tie-down hooks
  • Driver/front passenger front airbags w/buckle switch
  • Front/rear side curtain airbag
  • Body-colour bumpers w/body-colour mouldings
  • Dual chrome exhaust pipes
  • Front door storage pockets w/fleece lining
  • 3-spoke padded height-adjustable telescopic steering wheel
  • Brushed metallic door handles
  • Rear seat belt interlock
  • Air conditioning w/pollen & odour filter
  • 2.5L DOHC 20-valve SMPI I5 engine
  • Fully-lined carpeted, illuminated luggage compartment w/removable storage divider
  • Metallic instrument cluster rings, shifter surround
  • Pwr windows w/driver one-touch feature, driver key-operated opening & closing
  • Remote releases for trunk, fuel door
  • Electronic brake-pressure distribution, hydraulic brake assist
  • Full-size spare tire & steel wheel
  • 3-point seat belts w/front height adjustment, pretensioners, load limiters
  • 6-speed automatic transmission w/OD, Tiptronic, sport mode

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