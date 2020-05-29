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Warranty Auto Sales Ltd

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2009 Acura TL

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w/Nav Pkg

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1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

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  • 160,000KM
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  • Listing ID: 5079315
  • VIN: 19UUA965X9A800383
Exterior Colour
Palladlum Metallic (Silver)
Interior Colour
Taupe (TP)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

...ACURA TL SH AWD PREMIUM NAVIGATION BLUETOOTH LEATHER REV CAMERA...PERFECT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


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..... FEATURES, INCL; SH AWD PKG., PREMIUM PKG., TOURING PKG., LUXURY LEATHER PKG., NAVIGATION, BLUETOOTH, REVERSE CAMERA, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, TRIPTRONIC PADDLES, POWER HEATED LEATHER SEATS, POWER GLASS SUNROOF, HEATED MIRRORS, TELESCOPIC AND TILT, PREMIUM SOUND, PREMIUM SPEAKERS, SPORT EXHAUST, DEEP TINT, REAR HEATING, REAR AIR, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT ALLOY WHEELS, FOGS, SPOILER, PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967

Media / Nav / Comm
  • Trip Computer
  • Integrated rear glass antenna
Comfort
  • Electrochromic rearview mirror
  • Overhead sunglass holder
Windows
  • Rear Window Defroster
Suspension
  • Independent multi-link rear suspension
  • Independent double wishbone front suspension
Convenience
  • Carpeted floor mats
  • HomeLink universal garage door opener
Safety
  • Rear 3-point seat belts
  • Childproof rear door locks
  • Side curtain airbags w/rollover sensor
  • Impact-absorbing front/rear crumple zones
Powertrain
  • Advanced Compatibility Engineering body structure (ACE)
Power Options
  • (2) 12V pwr outlets
Exterior
  • Front fog lights
Additional Features
  • Front/rear stabilizer bar
  • Drive-by-Wire Throttle System
  • Maintenance minder
  • Rear decklid spoiler
  • Hill start assist
  • Adjustable rear headrests
  • Exterior temp indicator
  • Remote trunk/fuel door release
  • Speed-sensitive variable intermittent windshield wipers
  • Multi-info display
  • Driver & front passenger dual-stage dual-threshold airbags
  • Driver & front passenger side-impact airbags w/front passenger occupant position detection system
  • LATCH child seat mounting system
  • Heat-rejecting green-tinted glass
  • Tire pressure monitoring system w/location sensors
  • Rear heater/air conditioning vents
  • HandsFreeLink bilingual Bluetooth wireless telephone interface
  • Illuminated dual visor vanity mirrors
  • User-programmable interior lighting
  • Blue ambient interior lighting
  • Phosphorescent emergency trunk opener
  • 18" x 8" alloy wheels
  • P245/45VR18 all-season tires
  • Body-coloured front splash guards
  • Platinum plating front grille
  • Auto-on/off high-intensity discharge (HID) headlights w/washers
  • Acoustic front windshield
  • Driver & front passenger lower instument panel side pocket storage
  • XM satellite radio -inc: (3) month free trial
  • Front height adjustable 3-point seat belts w/automatic tensioning system & dual stage load limiter
  • GPS-linked solar sensing dual zone/mode automatic climate control w/air filtration & humidity control
  • Vented front/solid rear pwr disc brakes
  • Heated pwr mirrors w/memory, reverse gear tilt-down, integrated turn indicators
  • Pwr moonroof w/tilt, auto-open/close, auto-reverse, key-off operation, sliding shade
  • Pwr windows w/front auto-up/down, auto-reverse, key-off operation
  • Rear seat centre armrest w/locking trunk pass-through, dual cup holders
  • Lighting -inc: front footwell, roof console, front/rear map lights
  • Navigation system w/trilingual voice recognition, rearview camera
  • 5-speed automatic transmission w/OD, grade logic control, paddle shifters
  • Speed-sensing electric pwr steering
  • 440-watt AM/FM stereo w/CD/DVD/MP3/WMA player -inc: Dolby Pro Logic II, ELS (10) speaker DTS surround sound system, hard disc drive, auxiliary input jack, USB port, speed-sensitive volume control, anti-theft feature
  • Front centre console w/adjustable armrest -inc: dual-level storage compartment, hidden sliding tray, (2) cupholders, coin holder
  • SportBRp tilt/telescoping steering wheel w/interior coloured stitching & cruise, phone, audio, navigation controls
  • 3.7L SOHC MPFI 24-valve VTEC V6 engine
  • Quad exhaust finishers
  • Super handling all-wheel-drive (SH-AWD)

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