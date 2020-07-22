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2009 Chrysler PT Cruiser

171,000 KM

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$4,500

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Warranty Auto Sales Ltd

416-751-6653

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2009 Chrysler PT Cruiser

2009 Chrysler PT Cruiser

LX

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2009 Chrysler PT Cruiser

LX

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1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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  • Listing ID: 5386154
  • VIN: 3A8FY48999T509414

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171,000KM
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Vehicle Details

  • Exterior Colour Bright Silver Metallic (Silver)
  • Interior Colour Pastel slate gray (A8DA)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 171,000 KM

Vehicle Description

...PT CRUISER LX 4 DOOR HATCHBACK AUX. AUTO AIR....EXCELLENT COND....ONLY $4500.
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.... WELL MAINTAINED, PRIDE OF OWNERSHIP SHOWS.


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.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967

Vehicle Features

Front Wheel Drive
ENGINE BLOCK HEATER
2.4L DOHC SMPI 16-VALVE I4 ENGINE
Tilt Steering Column
Compact Spare Tire
Variable intermittent windshield wipers
Dual manual remote exterior mirrors
analog clock
Quad halogen headlamps
Rear wiper w/washer
Rear Spoiler
Body colour front/rear fascia
tire pressure monitoring warning lamp
Trip Computer
Fixed long mast antenna
AM/FM stereo w/CD player-inc: (4) speakers
Rear Window Defroster
Solar control glass
Supplemental Front Seat Side Air Bags
Pwr front disc/rear drum brakes
Day/night rearview mirror
glove box
Sentry key theft deterrent system
Pwr accessory delay
Pwr windows w/driver & front passenger 1-touch down feature
Body Colour Grille
Colour keyed shift knob
Normal duty suspension w/front stabilizer bar
65/35 fold/tumble/removable rear bench seat -inc: outboard head restraints
120-amp alternator
Front license plate bracket
Single-note horn
Deluxe Insulation Group
510-amp maintenance free battery
Pwr rack & pinion steering w/cooler
Bright door handles
Front door sill scuff pads
Cargo compartment carpeting
Child seat anchor system (LATCH)
Satin silver instrument panel bezel
Child rear safety door locks
Lighting-inc: front dome, cargo compartment
Floor console -inc: covered storage, 12-volt pwr outlet
Instrumentation -inc: 240 KMH speedometer, tachometer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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