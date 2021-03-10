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2009 Ford Escape

165,000 KM

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2009 Ford Escape

2009 Ford Escape

LIMITED 4WD 4X4 BLUETOOTH LEATHER SUNROOF...MINT COND.

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2009 Ford Escape

LIMITED 4WD 4X4 BLUETOOTH LEATHER SUNROOF...MINT COND.

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1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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  • Listing ID: 6803564
  • VIN: 1fmcu94g19ka01264

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 165,000 KM

Vehicle Description


.. FORD ESCAPE LIMITED 4WD BLUETOOTH LEATHER SUNROOF LOADED
.....WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..




.....PROUDLY IN BUSINESS SINCE 1967.


...EXCELLENT CONDITION...DRIVES FANTASTIC.



..... FEATURES, INCL; LIMITED PKG., SPORT PKG., 4WD 4X4 PKG., BLUETOOTH, PARKING ASSIST SENSORS, AUX., POWER HEATED LEATHER SEATS, LUMBAR SEATS, POWER GLASS SUNROOF, DUAL CLIMATE CONTROL, SPORT ALLOY WHEELS, SAT RADIO, PREMIUM SOUND, PREMIUM SPEAKERS, REAR HEAT AND REAR AIR, TINT, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, LIGHTING PKG., REAR WIPER AND WASH, SPORT EXHAUST, RUNNING BOARDS, ROOF RACK, FOG LAMPS, CARGO COVER,.... PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND \"BUMPER-TO-BUMPER\" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Fog Lamps
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Mirror(s)
Cruise Control
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Floor mats
Power Outlet
Temporary spare tire
Bucket Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Luggage Rack
Tire Pressure Monitor
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Privacy Glass
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Cargo shade
Multi-Zone A/C
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

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