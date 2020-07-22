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2009 Ford Flex

212,000 KM

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$5,995

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Warranty Auto Sales Ltd

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2009 Ford Flex

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2009 Ford Flex

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1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

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  • Listing ID: 5587158
  • VIN: 2FMEK63C79BA93955

Vehicle Details

  • Exterior Colour Dark Ink Blue Metallic (Blue)
  • Interior Colour Medium Light Stone (PS)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 212,000 KM

Vehicle Description

...FORD FLEX LIMITED AWD 4X4 7 PASSENGER LEATHER BLUETOOTH ALLOYS...EXCELLENT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


...DRIVES FANTASTIC, EXCELLENT FAMILY VEHICLE.

....NICE CONDITION.........ONLY $5995.


.... FEATURES, INCL; LIMITED PKG., LUXURY PKG., 4X4 4WD PKG., 7 PASSENGER SEATING, BLUETOOTH, POWER LIFTGATE, TOWING PKG., POWER HEATED LEATHER SEATS, PARKING ASSIST SENSORS, DEEP TINT, REAR HEATING, REAR AIR, PREMIUM SOUND, TILT, CRUISE, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT ALLOY WHEELS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, FOGS, SPORT EXHAUST, PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Vehicle Features

All Wheel Drive
Reverse Sensing System
Fog Lamps
Child safety rear door locks
LATCH (Lower anchors & tethers for children) system
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Universal Garage Door Opener
(2) coat hooks
Electrochromic rearview mirror
Instrument panel storage bin
Dual zone air conditioning w/automatic temp control
Rear Window Defroster
Leather Wrapped Shift Knob
Chrome tri-bar front grille
Pwr steering
SecuriLock passive anti-theft system (PATS)
CHROME DOOR HANDLES
110V Inverter
Locking glovebox
Front seatback map pockets
Front seat side impact airbags
LED taillamps
Rear 2-speed wiper
Sunvisors w/illuminated vanity mirrors
Pwr windows w/driver one-touch up/down
Driver & front passenger dual stage air bags w/passenger sensing system
(3) grab handles
Anti-theft perimeter alarm
Battery saver w/accessory delay
17" spare tire & wheel
Chrome beltline
Front intermittent speed-sensitive wipers
Pwr liftgate w/chrome applique
Chrome scuff plates
Message centre w/trip computer
Pwr pedals w/memory
(12) cup/bottle holders
(4) 12V pwr points
Grocery bag hooks in cargo area
All-row Safety Canopy w/rollover sensor
Driver/front passenger BeltMinder system
Wiper-activated HID auto headlamps
Woodgrain applique on instrument panel & door trim
SIRIUS satellite radio w/6-month pre-paid subscription
3.39 Axle Ratio
3.5L 24-VALVE V6 DURATEC ENGINE
Privacy glass on 2nd & 3rd row windows, liftgate
Cockpit Integrated Display -inc: compass, driver/passenger temp, outside temp
Front row centre console w/armrest, storage
Instrumentation -inc: tachometer, lamp outage, low washer fluid, low oil pressure, oil change, door ajar, liftgate ajar & low coolant
Overhead console w/dome light, sunglass holder
Bright polished exhaust tips
EasyFuel capless fuelling system
Personal safety system -inc: safety belt pretensioners, load-limiting retractors, driver seat position sensing & crash severity sensing
Lighting -inc: 2nd & 3rd row reading, illuminated entry, ambient, cargo area
Chrome manual-folding heated pwr mirrors w/memory, puddle lamps

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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