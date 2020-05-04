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2010 Acura RDX

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2010 Acura RDX

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Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$9,500

+ taxes & licensing

  • 190,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4949070
  • VIN: 5J8TB1H20AA800426
Exterior Colour
White Diamond Pearl (White)
Interior Colour
Ebony ()
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

....ACURA RDX SH-AWD 4X4 SPORT PREMIUM BLUETOOTH LEATHER REV CAMERA...MINT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


... GORGEOUS SUV.....DRIVES FANTASTIC

.... WELL MAINTAINED, ONE OWNER, REALLY REALLY NICE.


..... FEATURES, INCL; SH PKG., AWD 4X4 PKG., PREMIUM PKG., SPORT PKG., BLUETOOTH, AUX., POWER GLASS SUNROOF, POWER HEATED LEATHER SEATS, DUAL CLIMATE CONTROL, SPORT ALLOY WHEELS, PREMIUM SOUND, REAR HEAT AND REAR AIR, TILT, TINT, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, LIGHTING PKG., FOG LAMPS, REAR WIPER AND WASH, ROOF RACK, SPORT EXHAUST, SPOILER .. PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Safety
  • Fog Lights
  • Side Curtain Airbags
  • Lower Anchors & Tethers for Children (LATCH)
  • 3-point seatbelts w/front pretensioners
  • Child-proof rear door locks
Exterior
  • Tinted Glass
Media / Nav / Comm
  • Compass
Convenience
  • Front Cup Holders
  • Exterior temperature indicator
  • Front/rear floor mats
  • Variable intermittent windshield wipers
  • Remote fuel filler door release
  • Remote entry system
  • Intermittent rear window wiper/washer
Windows
  • Rear Window Defroster
Power Options
  • Pwr rack & pinion steering
  • Pwr windows w/driver auto-up/down
  • (2) 12V pwr outlets
Seating
  • Rear seat heater ducts
  • 60/40 split folding rear seat w/armrest
Trim
  • Body-coloured bumpers
Suspension
  • Independent MacPherson strut front suspension w/stabilizer bar
Powertrain
  • Advanced Compatibility Engineering (ACE) body structure
Security
  • Theft-deterrent system w/electronic immobilizer
Comfort
  • Dual-zone automatic climate control system w/air filtration
Additional Features
  • CHROME DOOR HANDLES
  • 18" Alloy Wheels
  • Front & rear splash guards
  • Automatic Transmission Cooler
  • Pwr moonroof w/tilt feature
  • Maintenance Minder system
  • Illuminated glove box
  • Auto Dimming Rearview Mirror
  • Rear centre armrest w/cupholder
  • Pwr front ventilated/rear solid disc brakes
  • Drive-by-wire throttle
  • Vehicle stability assist (VSA) w/traction control
  • Tire pressure monitoring system w/location & pressure indicators
  • Dual-stage dual-threshold front airbags
  • Body-coloured folding heated pwr mirrors
  • Multi-info display
  • Chip-resistant lower body panels
  • Front side airbags w/occupant position detection system
  • Lockable briefcase storage in centre armrest console
  • HomeLink universal remote
  • Hard cargo cover lid
  • P235/55R18 all-season tires
  • Lift-up tailgate
  • Tilt & telescoping steering wheel w/audio/cruise controls
  • Digital odometer w/trip meter & fuel mileage indicator
  • Dual lluminated vanity mirrors
  • High intensity discharge automatic headlights
  • Flip open door pockets
  • Rear door pockets
  • 5-speed automatic transmission w/OD, Sequential SportShift, paddle-shifters, Grade Logic Control
  • Super Handling All-Wheel Drive (SH-AWD)
  • Trailing arm double-wishbone rear suspension w/stabilizer bar
  • 4-wheel anti-lock brakes system (ABS) w/electronic brake distribution (EBD), brake assist
  • HandsFreeLink Bluetooth wireless telephone interface w/steering wheel-mounted controls
  • Reverse camera display in rearview mirror
  • Lighting -inc: map lights, ambient cabin lighting, courtesy lights, glove compartment light
  • 2.3L DOHC MPFI 16-valve i-VTEC turbocharged 4-cyl intercooled engine

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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