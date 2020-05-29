2010 Bentley Continental

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647-686-7808
1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5
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***BENTLEY INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! *** CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST*** GREY OVER RED LEATHER INT, A\C, CD, PM, PDL, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, CONVERTIBLE, RED LEATHER INT, BACK UP CAMERA, NAVIGATION SYSTEM, TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 91,032 KM! ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS. **FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**
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