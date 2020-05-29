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2010 Bentley Continental

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2010 Bentley Continental

GTC RED LEATHER INT | NAVI | CAM | SUPER CONDITION

Location

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1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

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Sale Price

$79,988

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  • 91,032KM
  • Used
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  • Listing ID: 5153828
  • Stock #: 1771
  • VIN: SCBDP3ZA9AC062882
Exterior Colour
Gray
Interior Colour
Red
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
12-cylinder
Doors
2-door

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***BENTLEY INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! *** CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST*** GREY OVER RED LEATHER INT, A\C, CD, PM, PDL, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, CONVERTIBLE, RED LEATHER INT, BACK UP CAMERA, NAVIGATION SYSTEM, TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 91,032 KM! ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS. **FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Rear Side Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Remote Trunk Release
  • Universal Garage Door Opener
  • Mirror Memory
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • CD Changer
  • Satellite Radio
Seating
  • Bucket Seats
  • Leather Seats
  • Seat Memory
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bucket Seats
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Passenger Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Suspension
  • Air Suspension
Exterior
  • Rear Spoiler
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Trim
  • Leather Steering Wheel
  • Woodgrain Interior Trim
Powertrain
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Navigation System
  • Turbocharged
  • Power Folding Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Convertible Soft Top
  • Bluetooth Connection
  • Brake Actuated Limited Slip Differential

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