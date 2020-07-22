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2010 Hyundai Santa Fe

151,000 KM

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Warranty Auto Sales Ltd

416-751-6653

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2010 Hyundai Santa Fe

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GL W/SPORT

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GL W/SPORT

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1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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  • Listing ID: 5406821
  • VIN: 5NMSG4AG3AH379200

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151,000KM
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Vehicle Details

  • Exterior Colour Indigo Blue Pearl (Blue)
  • Interior Colour Cocoa Black (HZ)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 151,000 KM

Vehicle Description

...HYUNDAI SANTA FE SPORT SUNROOF BLUETOOTH LEATHER ALLOYS...MINT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


...EXCELLENT CONDITION...DRIVES FANTASTIC.

.... WELL MAINTAINED, ONE OWNER.... REALLY REALLY NICE.


..... FEATURES, INCL; SPORT PKG., BLUETOOTH, POWER HEATED LEATHER AND SUEDE SEATS, POWER GLASS SUNROOF, TOW PKG., DUAL CLIMATE CONTROL, SPORT ALLOY WHEELS, SAT. RADIO, PREMIUM SOUND, REAR HEAT AND REAR AIR, TILT, TINT, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, LIGHTING PKG., FOG LAMPS, REAR WIPER AND WASH, ROOF RACK, SPORT EXHAUST, SPOILER .. PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Vehicle Features

Tinted Glass
Rear Spoiler
Roof rack side rails
Front Wheel Drive
Brake Assist
Child safety rear door locks
Front & rear crumple zones
Traction control system (TCS) w/electronic stability control (ESC)
Roof mounted side curtain airbags for front & 2nd rows
Trip Computer
Roof mounted micro antenna
rear window defogger
Rear Privacy Glass
Compact Spare Tire
Front & Rear Floor Mats
(3) passenger assist grips
Intermittent rear window wiper/washer
Pwr rack & pinion steering
Independent MacPherson strut front suspension
Chrome grille surround
3-point seatbelts for all seating positions
Front seat mounted side impact airbags
60/40 split-fold 2nd row bench seat -inc: adjustable headrests
Energy-absorbing steering column
Front & rear stabilizer bars
Lockable glove box
(2) rear coat hangers
Remote fuel door/hood release
Seatback pockets
Deluxe cut-pile carpeting
Bluetooth Capability
Shift interlock system
Pwr window lock-out button
Hood buckling creases & safety stops
4-wheel anti-lock brakes (ABS) w/electronic brake force distribution (EBD)
Body-side reinforcements
Pwr ventilated front & solid rear disc brakes
150-amp alternator
3.5L DOHC CVVT V6 engine
Alternator management system
Independent multi-link rear suspension -inc: gas shocks
Body-colour bumpers w/dark grey lower inserts
Black body-side moulding
Heated pwr body-colour manual folding mirrors w/timer
2-speed variable-intermittent windshield wipers w/deicer
Body-colour door/liftgate handles
Eco indicator
Integrated door armrests w/map pockets
Dual illuminated sunvisor mirrors w/visor extensions
Leather-wrapped black shift knob
Cargo area under-floor storage
Lower/upper anchors & tethers for children (LATCH) system
P235/60R18 all season tires
18" x 7.0" aluminum wheels
Pwr tilt & slide glass sunroof
Pwr windows w/driver auto-down, illuminated switches
Woodgrain trim -inc: centre console, lower dash, upper door inserts, TGS surround
Cupholders -inc: (2) front centre console, (2) rear console, (4) doors
Front centre console -inc: storage, armrest
Silver accented instrumentation -inc: tachometer, coolant temp, odometer, trip odometer, clock
12-volt pwr outlets -inc: (2) front, (1) rear of centre console, (1) cargo area
Lighting -inc: (2) map, glove box, central dome, ignition
Front seat belts -inc: pretensioners, load limiters, adjustable shoulder anchors
AM/FM/XM audio system -inc: CD/MP3 player, (6) speakers, 120-watt amp, iPod USB/aux input, free XM activation & 3-month trial subscription
Warning lights -inc: oil pressure, charging system, door ajar, airbag (SRS), low fuel, brake, check engine, ABS, seat belt
6-speed automatic transmission w/OD -inc: SHIFTRONIC, lock-up torque converter

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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