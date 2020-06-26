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2010 Land Rover LR2

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  • 74,000KM
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  • Listing ID: 5300501
  • VIN: SALFR2BN7AH168007
Exterior Colour
Santorini Black (Black)
Interior Colour
Storm Grey ()
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

...LAND ROVER LR2 HSE AWD 4X4 BLUETOOTH REV CAM 2 SUNROOFS LOW LOW KILOMETERS..PERFECT MINT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..

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.... FEATURES, INCL; HSE PKG., AWD PKG., TOURING PKG., BLUETOOTH, REVERSE CAMERA, SAT. RADIO, PREMIUM SOUND, AUX., SMART TOUCH SYSTEM, DUAL GLASS PANORAMIC SUNROOFS, POWER HEATED LEATHER SEATS, MEMORY SEATS, TOWING PKG., PARKING ASSIST SENSORS, DEEP TINT, REAR HEATING, REAR AIR, PREMIUM SOUND, TILT, CRUISE, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT ALLOY WHEELS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, DUAL SPORT EXHAUST, SPOILER, FOGS, WOOD GRAIN PKG., PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Convenience
  • Cruise Control
  • Heated Windshield
  • Compact spare tire w/steel wheel
Comfort
  • Tilt Steering Wheel
Media / Nav / Comm
  • Trip Computer
Windows
  • rear window defogger
  • Privacy Glass
Exterior
  • Tire Pressure Monitor System
  • Front fog lamps
  • Rear fog lamps
Power Options
  • Pwr rack & pinion steering
Safety
  • Cornering brake control (CBC)
  • 4-wheel pwr ventilated disc brakes
  • Front & rear side curtain airbags
  • Front crumple zones
Additional Features
  • REAR PARK DISTANCE CONTROL
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Collapsible steering column
  • (4) cupholders
  • Dual Vanity Mirrors
  • Roll Stability Control
  • hill descent control (HDC)
  • Emergency Brake Assist (EBA)
  • Front Seatbelt Pretensioners
  • Push-Button Start
  • 4-channel 4-wheel all-terrain anti-lock brakes (ABS)
  • Intermittent rear window washer/wiper
  • Front/rear three-point seatbelts & head restraints
  • Height adjustable seatbelt anchors for all outboard seating positions
  • Child locks for rear doors/windows
  • LATCH (Lower Anchor & Tether for Children) system for child seat attachment
  • Front/rear side-impact door beams
  • "Convenience Close" for windows & sunroof that closes all w/one action
  • Automatic headlamps w/pwr washers
  • Rain sensing variable intermittent front windshield wipers w/heated washer jets
  • Dual-zone automatic climate control air-conditioning w/pollen filter & humidity sensor
  • (4) bottleholders
  • Active roll mitigation (ARM)
  • Emergency brakeforce distribution (EBD)
  • Body coloured rear spoiler
  • Terrain response system
  • Titanium finished door handles
  • Body coloured bibs & side sills
  • Cubby box w/sliding cover
  • Pwr side mirrors
  • Clear side repeater lenses
  • Front seat mounted thorax airbags
  • Collision-activated inertia switch to unlock doors, turn off fuel pump, activate hazard lamps
  • 60/40 split folding heated rear seat -inc: dual folding armrests, rear centre headrest
  • 8-way driver/6-way passenger pwr heated front bucket seats -inc: dual folding armrests
  • Pwr outlet in rear loadspace
  • Rear loadspace cover
  • Vehicle keyless entry
  • 3.2L 24-valve VVT I6 engine
  • 4-corner independent suspension
  • 6-speed automatic Commandshift transmission
  • P235/55R19 tires
  • Permanent intelligent all-wheel drive
  • Pwr panoramic sunroof -inc: 1-touch open/close
  • Dark larrel wood finish interior trim
  • Front and rear carpeted floor mats
  • One-touch open/close pwr windows -inc: retained accessory pwr, anti-trap feature
  • Front driver & passenger airbags -inc: drivers knee bag, occupant detection system

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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