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2010 Lexus IS 250

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2010 Lexus IS 250

Location

Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$9,750

+ taxes & licensing

  • 79,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4949079
  • VIN: JTHCF5C28A5036673
Exterior Colour
Tungsten Pearl (Silver)
Interior Colour
Black (M)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

...LEXUS iS 250 AWD PREMIUM BLUETOOTH LEATHER LOW KMS..2 SETS OF TIRES...MINT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


... MINT COND....LOW KILOMETERS....DRIVES FANTASTIC

.... WELL MAINTAINED, ONE OWNER, REALLY REALLY NICE.


..... FEATURES, INCL; PREMIUM PKG., AWD 4X4 PKG., BLUETOOTH, AUX., POWER GLASS SUNROOF, POWER HEATED LEATHER SEATS, WINTER AND SUMMER TIRES, DUAL CLIMATE CONTROL, SPORT ALLOY WHEELS, PREMIUM SOUND, SART. RADIO, REAR HEAT AND REAR AIR, TILT, TELESCOPIC, TINT, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, LIGHTING PKG., FOG LAMPS, REAR WIPER AND WASH, ROOF RACK, SPORT EXHAUST, SPOILER .. PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Convenience
  • Cruise Control
  • Compact Spare Tire
  • Sun Visors w/Illuminated Vanity Mirrors
  • Remote Fuel Door Release
  • Door Map Pockets
  • Carpeted floor mats
  • Front & rear cupholders
  • Side window defoggers
  • Front centre console w/armrest
  • Automatic halogen headlamps
Safety
  • First Aid Kit
  • Anti-Theft System
  • Anchor points for child restraint seats
  • Pwr front ventilated & rear solid disc brakes
  • Child protector rear door locks
  • Anti-lock braking system (ABS)
  • Front seat-mounted side airbags
  • Front & rear side curtain airbags
  • Front passenger occupancy classification indicator
  • Driver & front passenger airbag Supplemental Restraint System (SRS)
Media / Nav / Comm
  • Digital clock
Exterior
  • TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
  • Front fog lamps
Trim
  • Body-coloured door handles
  • Body-coloured bumpers
  • Metallic shift knob
Power Options
  • accessory pwr outlet
  • Pwr windows w/auto up/down
Comfort
  • Illuminated entry w/fadeout
Additional Features
  • Cargo Mat
  • Rear window defroster w/timer
  • Front & rear stabilizer bars
  • Driver footrest
  • Adjustable B-pillar shoulder belt anchors
  • Electronic throttle control system w/intelligence (ETCS-i)
  • Assist grips
  • Metallic dash accents
  • Front seat back pockets
  • High solar energy absorbing tinted window glass
  • Electronic brake force distribution (EBD) w/brake assist (BA)
  • 17" aluminum alloy wheels w/locks
  • All-position 3-point lap & shoulder belts
  • Cigarette lighter w/illuminated ashtray
  • Driver & front passenger knee airbags
  • Body-coloured folding pwr heated mirrors w/integrated turn lamps
  • Front & rear seat belt pre-tensioners & force limiters
  • P225/45R17 all-season tires
  • Acoustic control induction system (ACIS)
  • Satellite radio roof-mounted fin antenna
  • 6-speed super electronically controlled automatic transmission -inc: OD, sequential multi-mode shifter
  • Dual-zone automatic climate control -inc: soft-touch heater controls, rear seat heater ducts, cabin air filter
  • Instrumentation -inc: multi-info display, tachometer, outside temp gauge, dual trip odometers
  • Lighting -inc: door courtesy, glove box, map lamps
  • Rear bench seat -inc: fold down centre armrest, trunk pass-through
  • Independent double wishbone front suspension -inc: gas shocks, coil springs, anti-dive & anti-squat geometry
  • Multi-link rear control arms suspension -inc: gas shocks, coil springs
  • Progressive-rate electric pwr rack & pinion steering
  • Vehicle dynamics integrated management (VDIM) -inc: vehicle stability control (VSC), traction control (TRAC)
  • 2.5L DOHC 24-valve V6 engine -inc: dual variable valve timing w/intelligence (VVT-i)
  • Warning lights -inc: low fuel, low engine oil level, door ajar, front seat belt warning
  • AM/FM stereo w/in-dash 6-disc CD/MP3/WMA changer -inc: (13) speakers, audio aux input jack, USB input, integrated XM satellite radio
  • Glass imprited antenna

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