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2010 Toyota RAV4

Sport

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2010 Toyota RAV4

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Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$10,900

+ taxes & licensing

  • 171,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4875438
  • VIN: 2T3RF4DV4AWO45653
Exterior Colour
Classic Silver Metallic (Silver)
Interior Colour
Dark Charcoal (A)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

...TOYOTA RAV4 4WD 4X4 SPORT HEATED LEATHER SEATS SUNROOF...MINT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


...EXCELLENT CONDITION...DRIVES FANTASTIC...REALLY NICE.

.... WELL MAINTAINED, ONE OWNER.


..... FEATURES, INCL; 4WD, 4X4 PKG., SPORT PKG., POWER HEATED LEATHER SEATS, POWER GLASS SUNROOF, HARD SPARE WHEEL COVER, PREMIUM SOUND, REAR HEAT AND REAR AIR, TILT, TINT, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROL, LIGHTING PKG., FOG LAMPS, REAR WIPER AND WASH, SPORT EXHAUST, SPOILER .. PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Convenience
  • Cruise Control
  • Front & rear cup holders
  • FULL-SIZE SPARE TIRE W/ALLOY WHEEL
  • Door Map Pockets
  • Front centre console box
  • Intermittent rear window wiper/washer
  • Full carpeting w/carpeted floor mats
Powertrain
  • 4 wheel drive
  • Engine Immobilizer
  • 4-speed automatic transmission w/OD
  • Transmission oil cooler
Media / Nav / Comm
  • Digital clock
Windows
  • PWR MOONROOF
  • Rear Privacy Glass
Safety
  • Fog Lamps
  • Automatic Headlamps
  • Driver & front passenger dual-stage frontal airbags -inc: front passenger occupancy classification indicator
Comfort
  • Illuminated Entry
Trim
  • Fender Flares
  • Body-colour door handles
Power Options
  • Retained accessory pwr
  • Electric pwr steering
Seating
  • 60/40 split-folding rear bench seat -inc: fold-down centre armrest
Additional Features
  • Tonneau Cover
  • Stainless Steel exhaust system
  • Rear window defroster w/timer
  • Tilt/telescopic steering column
  • Front & rear stabilizer bars
  • Overhead sunglass storage
  • Map lamps
  • Rear door child safety locks
  • aux pwr outlet
  • Front & rear splash guards
  • Coat hooks
  • Illuminated ignition key bezel
  • Black Headlamp Surround
  • Dual Vanity Mirrors
  • 3-point seat belts for all seating positions
  • Front seat belt pre-tensioners & force limiters
  • Active front headrests w/whiplash protection
  • Pwr windows w/driver side auto up/down
  • Upper & lower glove boxes
  • Variable-intermittent windshield wipers w/wiper de-icer
  • Front seat-back pockets
  • Front seat mounted side airbags
  • High solar energy absorbing glass
  • 18" aluminum-alloy wheels w/wheel locks
  • P235/55R18 all-season tires
  • Colour-keyed moulded spare tire cover
  • Roof rails & crossbars
  • Sport grade rear spoiler
  • Body-colour pwr heated mirrors w/integrated turn signals
  • Anti-lock braking system (ABS) -inc: electronic brake force distribution (EBD) & brake assist
  • Front & rear roll-sensing side-curtain airbags
  • Air conditioning -inc: rear seat heater ducts
  • Dark silver brushed metallic trim
  • Anchor points for child seats
  • Pwr front ventilated/solid rear disc brakes
  • Cargo area -inc: tie-down rings, under-floor storage compartment, cargo lamp, rear seat remote release
  • Instrumentation -inc: Optitron gauges, tachometer, coolant temp, outside temp gauge, dual trip odometers, fuel economy meter
  • HD battery, starter, alternator & heater
  • Warnings -inc: low fuel/washer fluid, door ajar, driver & front passenger seat belts, transmission fluid temp
  • 2.5L DOHC SMPI 16-valve 4-cyl engine -inc: dual variable valve timing w/intelligence (VVT-i)
  • AM/FM stereo w/CD/MP3/WMA player -inc: aux input jack, (6) speakers, auto sound levelizer (ASL)
  • Independent MacPherson strut sport tuned suspension w/coil springs
  • Independent trailing-arm double-wishbone sport tuned rear suspension w/coil springs

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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