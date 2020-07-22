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2011 Mazda CX-7

148,000 KM

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2011 Mazda CX-7

2011 Mazda CX-7

GX

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2011 Mazda CX-7

GX

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1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

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  • Listing ID: 5691702
  • VIN: JM3ER2B53B0382793

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black Cherry Mica (Purple)
  • Interior Colour Black (EE9)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 148,000 KM

Vehicle Description

...MAZDA CX7 GX BLUETOOTH ALLOYS AUX LOW KILOMETERS...PERFECT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


..REALLY NICE, SPORTY....DRIVES FANTASTIC.

.... WELL MAINTAINED, PRIDE OF OWNERSHIP SHOWS.


..... FEATURES, INCL; GX PKG., SPORT PKG., BLUETOOTH, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, TILT, PREMIUM SOUND, PREMIUM SPEAKERS, SPORT EXHAUST, DEEP TINT, REAR HEATING, REAR AIR, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT ALLOY WHEELS, PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967

Vehicle Features

Front Wheel Drive
Brake Assist
Child safety rear door locks
Driver/front passenger side airbags
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Rear Heat Ducts
Illuminated Entry
Day/night rearview mirror
Rear Window Defroster
Floor mats
Cargo area lamp
Temporary spare tire
(3) passenger assist grips
(2) coat hooks
Dual front/rear cup holders
Intermittent rear wiper
Halogen headlamps w/auto lamp control
Centre console w/lid
Independent multi-link rear suspension w/coil springs
Anti-theft alarm system
Pwr rack & pinion steering w/engine speed-sensing variable assist
Body colour pwr heated mirrors
3-point safety belts for all seating positions
Body colour front/rear bumpers
Body Colour Door Handles
17" Alloy Wheels
110-amp alternator
Front/rear stabilizer bars
Driver footrest
Ignition key illumination
Body colour rear spoiler
Internal fuel door release
Map lamps
Driver/front passenger side air curtains w/rollover sensor
Independent strut front suspension w/coil springs
4-wheel pwr disc brakes
Side impact door beams
Rain-sensing windshield wipers
Engine immobilizer theft-deterrent system
Body colour lift gate garnish
Integrated child seat anchors brackets
Anti-lock brake system w/electronic brake force distribution
(2) pwr outlets w/cap
Front/rear door storage pockets w/bottle holders
P215/70R17 all-season tires
Driver/front passenger airbags w/occupancy sensor
Driver/passenger seatback pocket
Tilt/telescopic steering wheel w/audio/cruise controls
Dark grey metallic centre instrument panel trim
Monochromatic multi-information display
Trip computer w/average fuel consumption data
Rear door storage bin
Moulded-cloth front/rear door panel trim
Dual extendable sunvisors w/illuminated covered vanity mirrors
Warning lamps -inc: oil pressure, check engine, low washer fluid, low fuel level, door ajar, airbags
Privacy glass -inc: rear door glass, quarter glass, rear gate glass
Driver/front passenger safety belt -inc: pretensioners, load limiters, height adjustment
60/40 split folding rear seat w/centre armrest, (2) height adjustable head restraints
Pwr windows -inc: driver/front passenger 1-touch up/down feature, key cylinder auto front windows up/down system, keyless auto front windows down feature
Instrumentation -inc: tachometer, coolant temp gauges, exterior temp gauge
AM/FM stereo w/CD/MP3 player -inc: (4) speakers, aux input
2.5L DOHC 16-valve I4 EFI engine
5-speed automatic transmission w/OD, Sport mode

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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