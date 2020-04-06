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2011 Mitsubishi RVR

GT

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2011 Mitsubishi RVR

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Location

Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$8,995

+ taxes & licensing

  • 120,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4875423
  • VIN: JA4AJ4AU9BZ606349
Exterior Colour
Kingfisher Blue Metallic (Blue)
Interior Colour
Black (46X)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

....MITSUBISHI RVR GT AWD 4X4 SPORT BLUETOOTH PANORAMIC ROOF...MINT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


... LOW KILOMETERS....CLEAN CARFAX REPORT.....DRIVES GREAT.

.... WELL MAINTAINED, ONE OWNER, REALLY REALLY NICE.


..... FEATURES, INCL; GT PKG., AWD 4X4 PKG., SPORT PKG., BLUETOOTH, AUX., POWER GLASS PANORAMIC SUNROOF, POWER HEATED SEATS, DUAL CLIMATE CONTROL, SPORT ALLOY WHEELS, PREMIUM SOUND, REAR HEAT AND REAR AIR, TILT, TINT, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, LIGHTING PKG., FOG LAMPS, REAR WIPER AND WASH, ROOF RACK, SPORT EXHAUST, SPOILER .. PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Exterior
  • Roof Rails
Safety
  • Driver Knee Airbag
  • Fog Lamps
  • Child Safety Locks
  • Front/rear side curtain airbags
Comfort
  • auto climate control
Windows
  • Rear Privacy Glass
Trim
  • Leather Wrapped Shift Knob
  • Chrome grille surround
Power Options
  • Pwr windows
  • Pwr steering
Convenience
  • Front/rear floor mats
Security
  • Anti-theft alarm system
Media / Nav / Comm
  • Roof mounted antenna
Additional Features
  • Cargo Cover
  • Chrome Exhaust Tip
  • Multi-information Display
  • Panoramic Glass Roof
  • 18" Alloy Wheels
  • Rear centre armrest
  • Hill start assist
  • All-Wheel Drive
  • Tire pressure monitoring system (TPMS)
  • Rain-sensing windshield wipers
  • Active stability control
  • Side marker lamps
  • Front seat mounted side airbags
  • Anti-lock brakes (ABS) w/electronic brake force distribution (EBD)
  • Body-colour pwr exterior mirrors
  • Body colour exterior door handles
  • 60/40 rear split-fold reclining seats
  • Accessory 12V pwr outlet
  • Reinforced impact safety evolution (RISE) body construction
  • Advanced dual-stage front airbags
  • Child LATCH system
  • Wide range auto-on/off HID headlamps
  • High contrast meters
  • Leather wrapped tilt/telescopic steering wheel -inc: paddle shifters, audio/cruise controls
  • 2.0L 16-valve I4 MIVEC DOHC engine
  • Sportronic continuously variable transmission -inc: paddle shifters

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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