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2011 Mitsubishi RVR

170,000 KM

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Warranty Auto Sales Ltd

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2011 Mitsubishi RVR

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GT

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GT

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  • Listing ID: 5678703
  • VIN: JA4AJ4AU1BZ601680

Vehicle Details

  • Exterior Colour Labrador Black Pearl (Black)
  • Interior Colour Black (46X)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 170,000 KM

Vehicle Description

..MITSUBISHI RVR GT SPORT AWD 4X4 AWC BLUETOOTH ALLOYS PANO GLASS ROOF...PERFECT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


..REALLY NICE, SPORTY SUV....DRIVES FANTASTIC.

.... WELL MAINTAINED, PRIDE OF OWNERSHIP SHOWS.


..... FEATURES, INCL; GT PKG., SPORT PKG., AWD 4X4 AWC PKG., PADDLE SHIFTERS OPTION, BLUETOOTH, POWER HEATED SEATS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, TILT, PREMIUM SOUND, PREMIUM SPEAKERS, SPORT EXHAUST, DEEP TINT, REAR HEATING, REAR AIR, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT ALLOY WHEELS, FOGS, CARGO COVER, ROOF RACK, PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967

Vehicle Features

Roof Rails
Driver Knee Airbag
Fog Lamps
Child Safety Locks
Front/rear side curtain airbags
auto climate control
Rear Privacy Glass
Leather Wrapped Shift Knob
Chrome grille surround
Pwr windows
Pwr steering
Front/rear floor mats
Anti-theft alarm system
Roof mounted antenna
Cargo Cover
Chrome Exhaust Tip
Multi-information Display
Panoramic Glass Roof
18" Alloy Wheels
Rear centre armrest
Hill start assist
All-Wheel Drive
Tire pressure monitoring system (TPMS)
Rain-sensing windshield wipers
Active stability control
Side marker lamps
Front seat mounted side airbags
Anti-lock brakes (ABS) w/electronic brake force distribution (EBD)
Body-colour pwr exterior mirrors
Body colour exterior door handles
60/40 rear split-fold reclining seats
Accessory 12V pwr outlet
Reinforced impact safety evolution (RISE) body construction
Advanced dual-stage front airbags
Child LATCH system
Wide range auto-on/off HID headlamps
High contrast meters
Leather wrapped tilt/telescopic steering wheel -inc: paddle shifters, audio/cruise controls
2.0L 16-valve I4 MIVEC DOHC engine
Sportronic continuously variable transmission -inc: paddle shifters

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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