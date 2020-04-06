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2012 Audi A4

2.0T PREMIUM

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2012 Audi A4

2.0T PREMIUM

Location

Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$9,995

+ taxes & licensing

  • 145,000KM
  • Used
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4875450
  • VIN: WAUBFAFLXCN020503
Exterior Colour
Moonlight Blue Pearl (Blue)
Interior Colour
Black (GD)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

...2012 AUDI A4 2.0T QUATTRO AWD PREMIUM PKG. BLUETOOTH SUNROOF LOW KMS...PERFECT COND.
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Convenience
  • Cruise Control
  • Automatic halogen headlamps
Safety
  • Brake Assist
  • Fog Lamps
Windows
  • rear window defogger
Exterior
  • TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Trim
  • Leather Wrapped Shift Knob
Power Options
  • 12V pwr outlet
Seating
  • Front seatback storage nets
Additional Features
  • Tool Kit
  • Interior Trunk Release
  • Electronic stabilization program
  • (4) assist handles
  • Pwr vented front & solid rear disc brakes
  • Rear door child safety locks
  • Ashtray w/lighter
  • quattro permanent all-wheel drive system
  • Dual Illuminated Vanity Mirrors
  • Aluminum door sill inserts
  • Front seat mounted side airbags
  • Lockable glovebox
  • Dual rear cupholders
  • Heated windshield washer nozzles
  • Alarm system w/engine immobilizer
  • Front & rear head curtain airbags
  • Aluminum hologram decorative inlays
  • Electromechanical parking brake
  • Headlamp Washing System
  • 2.0L FSI I4 turbo-charged engine
  • Single-zone climate control
  • Space saving spare tire
  • Impact protection -inc: reinforced high strength steel/aluminum crossmembers, reinforced bumpers, rigid occupant cell
  • Servotronic pwr steering
  • 8-speed Tiptronic automatic transmission
  • 4-spoke multifunction leather steering wheel -inc: audio controls, Bluetooth controls
  • Adjustable height folding front center armrest w/(2) cupholders
  • Backlit instrument cluster w/automatic brightness control, digital trip odometer & service interval indicator
  • Front map lights in overhead console
  • Pwr windows w/one-touch up & down, pinch protection
  • Tilt & telescoping manually adjustable steering column
  • Front/rear locking differential
  • Independent trapezoidal link rear suspension w/rigid subframe mount & anti-roll bar
  • 3-point height adjustable front seatbelts w/force limiters & automatic pretensioning
  • 3-point rear seatbelts w/force limiters
  • LATCH provisions in rear seats
  • Next generation front airbags w/dual-threshold deployment & passenger sensor
  • 5-link front suspension, tubular anti-roll bar
  • Sunroof w/slide/tilt functions -inc: manual sunshade
  • Variable-intermittent rain sensing wipers
  • 3-blink touch-to-pass turn signals
  • SIRIUS satellite radio -inc: 3-month complimentary service
  • Alu-optic air vent surrounding
  • Red ambient LED lighting in overhead console
  • 4-wheel anti-lock brake system w/electronic brake force distribution
  • Pwr adjustable heated side mirrors w/integrated turn signals
  • 12-way pwr driver & 8-way pwr passenger front seats

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