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2012 Buick Enclave

176,000 KM

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1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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  • Listing ID: 5678700
  • VIN: 5GAKRAED0CJ361924

Vehicle Details

  • Exterior Colour White Opal (White)
  • Interior Colour Ebony (19C)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 176,000 KM

Vehicle Description

....2012 BUICK ENCLAVE CL 7 PASSENGER BLUETOOTH ALLOY WHEELS...EXCELLENT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


...REALLY REALLY NICE....DRIVES FANTASTIC.

....ONE OWNER, PRIDE OF OWNERSHIP SHOWS, WELL MAINTAINED.


.... FEATURES, INCL; CL PKG., 7 PASSENGER SEATING, BLUETOOTH, POWER LIFTGATE, POWER HEATED SEATS, DEEP TINT, REAR HEATING, REAR AIR, PREMIUM SOUND, TILT, CRUISE, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT ALLOY WHEELS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, ROOF RACK, SPOILER, FOGS, SPORT EXHAUST, WOOD GRAIN PKG., PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Vehicle Features

Front Wheel Drive
Tire Pressure Monitor System
Steering column, tilt and telescopic
Brakes, 4-wheel antilock, 4-wheel disc
Wipers, front intermittent with structureless wiper blades
Mirror, inside rearview auto-dimming
Visors, driver and front passenger illuminated vanity mirrors
Bluetooth for phone personal cell phone connectivity to vehicle audio system and HMI (Human Machine Inerface)
Door locks, rear child security
Defogger, rear-window electric
Wiper, rear intermittent with washer
Glass, Solar-Ray deep-tinted, rear-side, quarter panel and liftgate
Liftgate, rear power
Luggage rack side rails, roof-mounted, chromed
Glovebox, locking, passenger-side of instrument panel
Instrumentation, engine oil life monitor
QuietTuning Buick exclusive process to reduce, block and absorb noise and vibration to create a quiet interior cabin
Steering wheel, leather-wrapped with Mahogany wood accents
Windows, power with driver Express-Up and -Down features, passenger Express-Down feature
Alternator, 170 amps
Engine, 3.6L Variable Valve Timing V6 with SIDI (Spark Ignition Direct Injection), DOHC (288 hp [214.7 kW] @ 6300 rpm, 270 lb-ft of torque [364.5 N-m] @ 3400 rpm)
Steering, power, variable effort
Suspension, Premium Ride, 4-wheel independent
Axle, 3.16 ratio
Universal Home Remote, includes garage door opener, 3-channel programmable
Trailering provisions, 2000 lbs. (907 kg)
ENGINE, 3.6L VARIABLE VALVE TIMING V6 WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION), DOHC
Fog lamps, front, halogen, with projector technology
Headlamps, High-Intensity Discharge (HID) Xenon, projector lamps hi/low bi-functional with blue tint lenses and chromed bezels
Mirrors, outside heated power-adjustable, body-color, manual-folding with integrated turn signal indicators
Air conditioning, tri-zone automatic climate control with individual climate settings for driver and right front passenger and rear seat occupants
Floor mats, front and rear auxiliary, covering (Floormats first, second and third row.)
Instrumentation includes Driver Information Center, tachometer, speedometer, fuel, coolant temperature, battery, gear selector, outside air temperature and compass display
Seat adjuster, driver 8-way power with power recline and lumbar control
Seat adjuster, front passenger 2-way power (fore/aft) with manual recline and lumbar
Theft-deterrent system, vehicle, PASS-Key III, engine immobilizer with content theft alarm
Exhaust, dual with bright chromed tips
GVWR, 6411 lbs. (2908 kg)
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Air bags, dual-stage frontal and side-impact, driver and front passenger and side curtain for first, second and third row outboard passengers with Passenger Sensing System and roll over protection (Always use safety belts and child restraints. Children...

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