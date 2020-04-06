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2012 Hyundai Veracruz

GL

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2012 Hyundai Veracruz

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Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$9,500

+ taxes & licensing

  • 140,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4875426
  • VIN: KM8NU4CCXCU179762
Exterior Colour
Dark Cherry Red Metallic (Red)
Interior Colour
Black (WK)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

....HYUNDAI VERACRUZ GL 7 PASSENGER SEATING BLUETOOTH SPORT PKG...MINT COND.
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... ROOMY...DRIVES FANTASTIC.

.... WELL MAINTAINED, ONE OWNER, REALLY REALLY NICE.


..... FEATURES, INCL; GL PKG., 7 PASSENGER SEATING PKG., BLUETOOTH, SPORT PKG., SPORT ALLOY WHEELS, ROOF RACK PKG., RUNNING BOARDS, AUX., POWER HEATED SEATS, DUAL CLIMATE CONTROL, PREMIUM SOUND, REAR HEAT AND REAR AIR, TILT, TINT, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, LIGHTING PKG., FOG LAMPS, REAR WIPER AND WASH, SPORT EXHAUST, SPOILER .. PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Safety
  • Fog Lights
  • Brake Assist
  • Front seat-mounted side-impact airbags
  • Front & rear crumple zones
  • Traction control system (TCS) w/electronic stability control (ESC)
Powertrain
  • Front Wheel Drive
Exterior
  • Rear Spoiler
  • Roof rack side rails
  • Mud guards
Convenience
  • Compact Spare Tire
  • Front/rear floor mats
  • 2-speed variable-intermittent windshield wipers
  • Intermittent rear window wiper w/washer
Windows
  • Rear Privacy Glass
Trim
  • Body-colour door handles
Media / Nav / Comm
  • Roof mounted micro antenna
Additional Features
  • DUAL EXHAUST
  • Locking glove box
  • Energy-absorbing steering column
  • Front/rear stabilizer bars
  • Rear door child safety locks
  • Shift interlock system
  • 3-point seatbelts for all positions
  • Independent multi-link rear suspension w/gas shocks
  • Vehicle immobilizer system
  • Pwr window lock-out button
  • 4-wheel anti-lock brakes (ABS) w/electronic brake force distribution (EBD)
  • Rear coat hangers
  • Front height adjustable seatbelts w/pretensioners & force limiters
  • Body-side reinforcements
  • Hood buckling creases/safety stops
  • Lower/upper anchors & tethers for children (LATCH) system
  • Cut-pile floor carpeting
  • Engine-speed-sensing pwr rack-and-pinion steering
  • Conversation mirror
  • Rear parking assist system
  • Illuminated driver/passenger vanity mirrors w/extensions
  • 17" x 7" aluminum alloy wheels
  • 3.8L DOHC MPI CVVT V6 engine
  • Active adjustable headrests
  • Bluetooth handsfree phone system
  • Center high mounted stop lamp (CHMSL)
  • Front door/windshield solar control glass
  • Independent MacPherson strut front suspension -inc: twin-tube gas filled damper
  • Pwr windows w/driver auto up/down -inc: illuminated window switches
  • Rear window electronic defogger w/timer
  • Remote release -inc: hood & fuel filler door
  • Assist handles -inc: (2) front passenger, (2) rear
  • Cupholders -inc: (2) centre console, (2) rear centre console, (2) 3rd row
  • 6-speed automatic transmission w/OD & Shiftronic -inc: lock-up torque converter
  • Pwr heated folding body-colour mirrors -inc: LED side repeaters & approach lights
  • Warning lights -inc: oil pressure, charging system, door ajar, airbags, seat belt, low fuel, parking brake/brail fluid, check engine, rear tailgate open, ABS
  • Roof mounted side curtain airbags *Covers front, 2nd and 3rd row passengers*
  • P245/65R17 tires
  • Lighting -inc: front map, 2nd row reading, dome lamp w/delay, glove box, ash tray, cargo area, illuminated ignition key cylinder surround, I/P switch illumination
  • Manual air conditioning w/rear HVAC controls -inc: cabin air filter
  • Ventilated front/solid rear disc brakes -inc: twin front pistons, single rear pistons
  • AM/FM/XM stereo w/CD/MP3 player -inc: (6) speakers, USB/aux input

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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