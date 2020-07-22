+ taxes & licensing
416-751-6653
1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2
416-751-6653
+ taxes & licensing
...2012 INFINITI EX35 AWD 4X4 BLUETOOTH REV CAMERA LEATHER LOADED HEATED LEATHER ALLOYS...MINT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..
...EXCELLENT CONDITION...DRIVES FANTASTIC......GREAT CAR.
.... WELL MAINTAINED, ONE OWNER.... REALLY REALLY NICE.
..... FEATURES, INCL; EX35 3.5L PKG., AWD 4X4 PKG., POWER HEATED LEATHER SEATS, POWER GLASS SUNROOF, BLUETOOTH, REVERSE CAMERA, TOUCH ENTRY, DUAL CLIMATE CONTROL, SPORT ALLOY WHEELS, AUX., USB, PREMIUM SOUND, REAR HEAT AND REAR AIR, TILT, TINT, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, LIGHTING PKG., REAR WIPER AND WASH, SPORT EXHAUST, SPOILER, WOOD GRAIN PKG., .. PLUS LOTS MORE.
.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2