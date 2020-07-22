Menu
Account
Sign In
Back

2012 Infiniti EX35

220,000 KM

Details Description Features

$9,995

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$9,995

+ taxes & licensing

Warranty Auto Sales Ltd

416-751-6653

Contact Seller
2012 Infiniti EX35

2012 Infiniti EX35

Watch This Vehicle

2012 Infiniti EX35

Location

Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

  1. 5650815
  2. 5650815
  3. 5650815
  4. 5650815
  5. 5650815
  6. 5650815
  7. 5650815
  8. 5650815
  9. 5650815
  10. 5650815
  11. 5650815
  12. 5650815
  13. 5650815
  14. 5650815
  15. 5650815
  16. 5650815
  17. 5650815
  18. 5650815
  19. 5650815
  20. 5650815
  21. 5650815
  22. 5650815
  23. 5650815
  24. 5650815
  25. 5650815
  26. 5650815
  27. 5650815
  28. 5650815
  29. 5650815
  30. 5650815
Contact Seller

$9,995

+ taxes & licensing

220,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5650815
  • VIN: JN1AJ0HR0CM452146

Vehicle Details

  • Exterior Colour Aspen Pearl (White)
  • Interior Colour Graphite (G)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 220,000 KM

Vehicle Description

...2012 INFINITI EX35 AWD 4X4 BLUETOOTH REV CAMERA LEATHER LOADED HEATED LEATHER ALLOYS...MINT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


...EXCELLENT CONDITION...DRIVES FANTASTIC......GREAT CAR.

.... WELL MAINTAINED, ONE OWNER.... REALLY REALLY NICE.


..... FEATURES, INCL; EX35 3.5L PKG., AWD 4X4 PKG., POWER HEATED LEATHER SEATS, POWER GLASS SUNROOF, BLUETOOTH, REVERSE CAMERA, TOUCH ENTRY, DUAL CLIMATE CONTROL, SPORT ALLOY WHEELS, AUX., USB, PREMIUM SOUND, REAR HEAT AND REAR AIR, TILT, TINT, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, LIGHTING PKG., REAR WIPER AND WASH, SPORT EXHAUST, SPOILER, WOOD GRAIN PKG., .. PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Vehicle Features

ENGINE BLOCK HEATER
Tire Pressure Monitor
Front Halogen Fog Lamps
Compact Spare Tire
Auto On/Off Headlamps
Carpeted floor mats
Intermittent rear wiper
(2) front/(2) rear cup holders
Chrome Grille
Leather-wrapped shift knob
Front/rear crumple zones
Lower Anchors & Tethers for Children (LATCH)
4-wheel anti-lock braking system (ABS)
Front 3-point height-adjustable seat belts w/pretensioners & load limiters
Electronic brake force distribution (EBD)
Independent multi-link rear suspension
Independent double wishbone front suspension
Retained accessory pwr
Variable assist pwr rack & pinion steering
Overhead console w/sunglasses holder
LED Tail lights
XM SATELLITE RADIO
Battery Saver
SPLASH GUARDS
Energy-absorbing steering column
coin holder
Front/rear stabilizer bars
Rear window defroster w/timer
Illuminated lockable glove box
Rear door child safety locks
Brake shift interlock
Front/rear body-colour bumpers
Aluminum trim accents
Driver/front passenger side-impact airbags
Front/rear curtain side-impact airbags
Stainless steel kick plates
Floor hooks
All-Wheel Drive
Dual front overhead map lamps
(2) front/(2) rear assist grips
Chrome side window moulding
Dual visors w/illuminated vanity mirrors & extensions
Polished aluminum roof rails
Driver side puddle light
Front/rear outboard height-adjustable headrests
Pipe style side-door guard beams
Ultraviolet reducing glass
Advanced driver/front passenger airbags w/occupancy sensor
Illuminated entry/exit w/delayed fade out
Illuminated cargo area w/cover
Speed sensitive intermittent wipers
7-speed automatic transmission w/manual shift mode -inc: downshift rev matching
Front/rear vented disc brakes
Brake limited slip
Foot parking brake
Instrumentation -inc: coolant temp, fuel level, speedometer, tachometer, analog clock
Warning chimes -inc: headlights-on, key-in-ignition/door ajar
Pwr windows w/front auto-up/down -inc: anti-pinch protection
Front door & seatback pockets
3.5L DOHC SMPI 24-valve CVVT V6 engine
Vehicle information system w/7.0" LCD screen, Infiniti multi-function controller -inc: trip computer, outside temp display, maintenance reminder
Warning lights -inc: ABS, airbag, anti-theft, battery charge, parking brake, cruise control, door ajar, engine check, high-beam, low fuel/oil pressure/washer fluid, rear defroster, seat belt, turn signal, hazard, VDC off, service engine soon, slip, low...

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Warranty Auto Sales Ltd

2012 Infiniti EX35
 220,000 KM
$9,995 + tax & lic
2012 Honda CR-V EX
 210,000 KM
$11,500 + tax & lic
2011 Nissan Rogue SV
 180,000 KM
$7,450 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Warranty Auto Sales Ltd

Warranty Auto Sales Ltd

Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

Call Dealer

416-751-XXXX

(click to show)

416-751-6653

Quick Links
Directions Website Inventory