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2012 Mercedes-Benz GLK-Class

GLK 350

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2012 Mercedes-Benz GLK-Class

GLK 350

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Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$12,995

+ taxes & licensing

  • 160,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4875435
  • VIN: WDCGG8HB3CF727322
Exterior Colour
Pearl Beige Metallic (Tan)
Interior Colour
Black (101)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

....2012 MERCEDES GLK350 4MATIC AWD BLUETOOTH PARK ASSIST PANO ROOF...MINT COND.
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..... FEATURES, INCL; 4MATIC AWD PKG., TOURING PKG., PARKING ASSIST, BLUETOOTH, POWER GLASS PANORAMIC SUNROOF, POWER HEATED LEATHER SEATS, MEMORY SEATS, DUAL CLIMATE CONTROL, SPORT ALLOY WHEELS, PREMIUM SOUND, REAR HEAT AND REAR AIR, TILT, TINT, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, LIGHTING PKG., FOG LAMPS, REAR WIPER AND WASH, SPORT EXHAUST, ROOF RACK, SPOILER, POWER TAILGATE, .. PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Convenience
  • Cruise Control
  • Velour floor mats
  • Auto halogen headlamps
Safety
  • Driver Knee Airbag
  • Driver/front passenger side air bags
Windows
  • Privacy Glass
Exterior
  • Integrated front fog lamps
Suspension
  • Independent multi-link rear suspension
Security
  • Anti-theft alarm system
Trim
  • Leather-wrapped shift knob
Additional Features
  • Bluetooth Connectivity
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Luggage compartment cover
  • Aluminum roof rails
  • Tire pressure loss warning system
  • ISOFIX child seat mounts
  • THERMATIC dual-zone automatic climate control
  • ADAPTIVE BRAKE w/hill start assist
  • 235/45R20 all-season tires
  • Exterior chrome pkg
  • Pwr folding heated pwr mirrors w/auto-dimming driver side mirror
  • Two-stage rain-sensing windshield wipers w/heated washer system
  • Dual-stage driver/front passenger air bags
  • Full-length side window curtain air bags
  • 3-point seat belts w/pre-tensioners & belt force limiters in front & rear outboard seating positions
  • Split-folding rear seat -inc: fold-down centre armrest w/(2) cupholders & storage
  • Pwr windows w/one-touch exress up/down
  • Fabric Roof Liner
  • 4MATIC all-wheel drive
  • 7G-TRONIC 7-speed automatic transmission
  • 3.5L 24-valve V6 engine
  • 4-wheel anti-lock disc brakes (ABS) w/brake assist (BAS)
  • AGILITY CONTROL pwr steering & suspension w/selective damping system
  • Independent McPherson front suspension w/lower control arm

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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