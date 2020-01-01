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2013 Chrysler 200

Limited

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2013 Chrysler 200

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Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$6,995

+ taxes & licensing

  • 180,000KM
  • Used
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4949073
  • VIN: 1C3CCBCG1DN742963
Exterior Colour
Deep Cherry Red Crystal Pearl (Red)
Interior Colour
Black Interior (CLX9)
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

..2013 CHRYSLER 200 LIMITED BLUETOOTH LEATHER SUNROOF SAT.RADIO...PERFECT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


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.... WELL MAINTAINED, PRIDE OF OWNERSHIP SHOWS.


..... FEATURES, INCL; LIMITED PKG., TOURING PKG., BLUETOOTH, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, POWER HEATED LEATHER SEATS, POWER GLASS PANORAMIC SUNROOF, SAT. RADIO, PREMIUM SOUND, PREMIUM SPEAKERS, SPORT EXHAUST, DEEP TINT, REAR HEATING, REAR AIR, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT ALLOY WHEELS, FOGS, PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967

Powertrain
  • Front Wheel Drive
  • ENGINE BLOCK HEATER
Suspension
  • TOURING SUSPENSION
Seating
  • HEATED FRONT SEATS
  • Front seat active head restraints
  • 60/40 split folding rear seat -inc: trunk pass-thru
Safety
  • Fog Lamps
  • Brake/Park Interlock
  • 4-wheel anti-lock disc brakes
  • Advanced multistage front air bags
  • Supplemental front/rear side curtain air bags
Media / Nav / Comm
  • (6) SPEAKERS
  • Traveler/Mini Trip Computer
  • Steering Wheel Mounted Audio Controls
  • Removable short mast antenna
Convenience
  • Compact Spare Tire
  • Universal Garage Door Opener
  • Luxury Front & Rear Floor Mats
  • Remote Start System
  • Glove Box Lamp
  • Variable intermittent windshield wipers
  • analog clock
  • Floor console w/fore/aft sliding armrest
  • Automatic bi-function halogen projector headlamps -inc: headlamp off time delay
Comfort
  • Illuminated Entry
  • Air Conditioning w/Auto Temp Control
Windows
  • Rear Window Defroster
  • Tinted glass windows
  • Front/rear solar control glass
Exterior
  • Tire Pressure Monitoring Display
  • Body Colour Fascias
Trim
  • Leather-wrapped shift knob
  • Dark argent grille w/bright accents
Security
  • Sentry key theft deterrent system
Power Options
  • Pwr accessory delay
  • Pwr windows w/front 1-touch up/down feature
Additional Features
  • MANUAL DRIVER LUMBAR ADJUST
  • SPEED CONTROL
  • Air Filtering
  • Tip Start
  • Front/rear stabilizer bars
  • Leather-wrapped steering wheel
  • 140-amp alternator
  • Tilt/telescoping steering column
  • Trunk mat
  • Trunk lamp
  • Floor carpeting
  • Front license plate bracket
  • UConnect Phone w/Voice Command
  • Bright door handles
  • 8-way pwr driver seat
  • Pwr trunklid release
  • Cowl-mounted hood release
  • Front height adjustable shoulder belts
  • Rear door child locks
  • 525-amp maintenance-free battery
  • Hood insulation
  • Rear armrest
  • Child safety seat anchor system (LATCH)
  • Inside emergency trunk lid release
  • Decklid liner
  • Centre rear 3-point seat belt
  • Child seat upper tether anchorages
  • Dual note horns
  • Front/rear aimable LED lamps
  • Dual illuminated sun visor w/vanity mirror
  • LED taillamps
  • Bluetooth Streaming Audio
  • Auto-dimming rearview mirror w/microphone
  • Temp & compass gauge
  • Rear compartment assist handles
  • P225/50R18 all-season touring BSW tires
  • Chrome pwr heated fold-away mirrors
  • Electronic stability control -inc: traction control
  • 18" x 7.0" polished aluminum wheels
  • SiriusXM satellite radio -inc: (1) year SiriusXM subscription service
  • Instrument cluster -inc: 240 km/h speedometer, tachometer, storage bin, display screen, LED lighting
  • Warning lamps -inc: door ajar, decklid ajar

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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