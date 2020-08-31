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2013 Dodge Durango

135,187 KM

Details Description Features

$14,998

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Canadian Fine Motors

647-686-7808

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2013 Dodge Durango

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SXT

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2013 Dodge Durango

SXT

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested.Certification and e-testing available for $695

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135,187KM
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  • Listing ID: 5823225
  • Stock #: 9686
  • VIN: 1C4RDJAG0DC668575

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 9686
  • Mileage 135,187 KM

Vehicle Description

***DODGE INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! ***CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST***AUTO, DARK BLUE OVER BLACK INT, A\C, CD, PM, PDL, ,AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 135,187 KM! ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS.***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Rear Reading Lamps
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Rear Bench Seat
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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