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2013 Ford F-150

305,000 KM

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2013 Ford F-150

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XLT

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1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

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  • Listing ID: 5691699
  • VIN: 1FTFX1EF9DFD50366

Vehicle Details

  • Exterior Colour Tuxedo Black Metallic (Black)
  • Interior Colour Steel Grey (MS)
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Mileage 305,000 KM

Vehicle Description

...2013 FORD F150 XLT XTR SUPERCAB 5.0L 4X4 BLUETOOTH REVERSE CAMERA PWR SEAT ...PERFECT MINT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..

...EXCELLENT COND....NEVER USED FOR WORK, HIGHWAY DRIVING ONLY.

....DRIVES FANTASTIC, WELL MAINTAINED....REALLY NICE.

..... FEATURES, INCL; XLT PKG., XTR PKG., SUPERCAB PKG., 5.0L PKG., 4X4 PKG., BLUETOOTH, REVERSE CAMERA, PARKING ASSIST, POWER HEATED SEATS CHROME PKG., BED LINER, TOW PKG., RUNNING BOARDS, DEEP TINT, 6 PASSENGER PKG., SAT. RADIO, AUX., FOG LIGHTS, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, TILT, CRUISE CONTROL, PREMIUM SOUND, SPORT CHROME ALLOY WHEELS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, REAR HEAT AND AIR, PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Vehicle Features

ENGINE BLOCK HEATER
CARGO LAMP
Interval wipers
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Pwr windows
Delayed accessory pwr
glove box
Manual air conditioning
Overhead console w/(2) storage bins
Dual note horn
4-wheel anti-lock disc brakes
Roll Stability Control w/trailer sway control
Rear window privacy glass
Rear 2-stage variable rate leaf springs
Display Centre
SPEED CONTROL
Black front/rear stone cuffs
Fixed rear window
Removable tailgate w/key lock & Lift Assist
Electronic shift-on-the-fly transfer case
Colour-coordinated carpet
HD shock absorbers
4-wheel drive
outside temp display
2-ton jack
Hill start assist
Securilock anti-theft ignition
(4) cargo box tie down hooks
Side-impact airbags
Front Coil Springs
Easy Fuel capless fuel filler
Rear underframe winch-type spare tire carrier w/safety catch
Bright headlamps w/autolamp
Front/rear aux pwr point
Dual-stage front airbags w/passenger occupancy sensor
Autolock features for child safety seats
Manual tilt steering column
COMPASS DISPLAY
Single Exhaust
Front/rear safety canopy curtain airbags
4-way driver/front passenger headrests
3.73 axle ratio (REQ: 99M Engine)
Long-spindle double wishbone coil-over-shock front axle
78-amp/hr maintenance-free battery
Air conditioning registers -inc: chrome rings
Front passenger grab handle
Outboard 3-point front seat belts w/adjustable shoulder belts
SiriusXM satellite radio w/6-month subscription
6-1/2' pickup box
MyKey system -inc: top speed limiter, audio volume limiter, early low fuel warning, programmable sound chimes, Belt-Minder w/audio mute
Instrumentation -inc: tachometer, fuel gauge, voltmeter, oil pressure, engine coolant temp, speedometer, odometer
Fade-to-off interior lamps -inc: integrated map lamps, rear lighting
Chrome front/rear step bumpers w/body-colour upper fascia
Chrome grille surround -inc: chrome 2-bar-style insert
Colour-coordinated urethane steering wheel -inc: audio controls, SYNC controls

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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