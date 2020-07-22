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2013 Hyundai Tucson

112,000 KM

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1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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  • Listing ID: 5678706
  • VIN: KM8JT3AC1DU757991

Vehicle Details

  • Exterior Colour Ash Black Mica (Black)
  • Interior Colour Black (9P)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 112,000 KM

Vehicle Description

..2013 HYUNDAI TUCSON GL LIMITED SPORT BLUETOOTH ALLOYS HEATED SEATS...PERFECT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


.....LOW KMS.....REALLY NICE, FUEL EFFICIENT....DRIVES FANTASTIC.

.... WELL MAINTAINED, ONE OWNER.


..... FEATURES, INCL; GL PKG., LIMITED PKG., SPORT PKG., BLUETOOTH, USB, AUX., HEATED SEATS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, TILT, PREMIUM SOUND, PREMIUM SPEAKERS, SPORT EXHAUST, DEEP TINT, REAR HEATING, REAR AIR, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT ALLOY WHEELS, FOGS, PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967

Vehicle Features

Cruise Control
Compact Spare Tire
Rear intermittent wiper w/washer
Front seatback pockets
Remote hood/fuel door releases
2-speed variable intermittent front windshield wipers
Carpeted front & rear floor mats
Front Wheel Drive
Engine Immobilizer
REAR SEAT HEAT DUCTS
Digital clock
Roof-mounted antenna
Anti-Theft System
Front/rear crumple zones
Child-safety rear door locks
Front ventilated/rear solid disc brakes
Lower anchors & tethers for children (LATCH) system
Front/rear side curtain airbags w/rollover sensors
Driver/front passenger airbags -inc: occupant classification system (OCS)
Body-colour bumpers
Independent multi-link rear suspension w/gas shock absorbers
Cabin Air Filter
110-amp alternator
Locking glove box
Energy-absorbing steering column
Front/rear stabilizer bars
Rear window defroster w/timer
Black door handles
4-spoke tilt steering wheel
Hood buckling creases
(4) assist grips
Coat hanger
Shift interlock system
Driver/front passenger side-impact airbags
Storage Tray
Independent MacPherson strut front suspension w/gas shock absorbers
3-point rear seatbelts for all positions
2.4L DOHC MPI 16-valve CVVT I4 engine
Pwr motor driven engine RPM sensing rack & pinion steering
Body-colour rear spoiler
Front & rear door map pockets w/bottle holders
Rear seat bag hook
(6) Luggage net holders
Downhill brake control (DBC)
Hillstart assist control (HAC)
Body-side reinforcement
3-point front seatbelts w/adjustable height shoulder belts -inc: pretensioners & load limiters
Air conditioning w/air filter
(3) 12V pwr outlets
Black/body-colour grille
17" x 6.5" steel wheels w/covers
P225/60R17 LRR tires
Tinted glass w/windshield sunshade band *For windshield and front/rear/quarter/back*
Needle punch floor covering
Heated foldable pwr mirrors
Active ECO system
12-volt battery w/battery saver
60/40 split folding rear seat -inc: adjustable headrests, centre armrest w/dual cupholders
Instrumentation -inc: tachometer, coolant temp, trip odometer, speedometer, fuel level, odometer
4-wheel anti-lock brakes (ABS) -inc: electronic brake force distribution (EBD), brake assist
6-speed automatic transmission w/OD -inc: SHIFTRONIC, lock-up torque converter
Multi reflector headlights w/escort feature
Artificial leather centre console -inc: storage, (2) cupholders
Driver/passenger visor vanity mirrors -inc: extension, driver side ticket holder
Lighting -inc: front map lights, front sunglass holder, cargo area, front door courtesy, dome w/auto cut-off
Pwr windows -inc: driver auto-down, driver lock-out button
Trip computer -inc: distance to empty, average fuel consumption, average speed, elapsed time, instant fuel consumption
160-watt AM/FM stereo w/CD/MP3 player -inc: (6) speakers, iPod/USB/aux input jack
EZ lane change assist turn signals

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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