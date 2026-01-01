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<p><br><br>INFINITI INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!<br>***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***<br><br><br>WHITE OVER BEIGE LEATHER INT,<br><br><br>NAVIGATION,SUNROOF,HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!<br><br><br>PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.<br><br><br>**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **<br><br><br></p>

2013 Infiniti JX35

187,765 KM

Details Description Features

$6,888

+ taxes & licensing
Make it Yours

2013 Infiniti JX35

AWD | 7 PASS | NAVI | SUNROOF | HEATED SEATS

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14280338.817594379?w=640&h=480&q=75&oid=16452

2013 Infiniti JX35

AWD | 7 PASS | NAVI | SUNROOF | HEATED SEATS

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

  1. 1781562336687
  2. 1781562337139
  3. 1781562337547
  4. 1781562337951
  5. 1781562338388
  6. 1781562338785
  7. 1781562339188
  8. 1781562339600
  9. 1781562339997
  10. 1781562340410
  11. 1781562340810
  12. 1781562341270
  13. 1781562341674
  14. 1781562342082
  15. 1781562342498
  16. 1781562342913
  17. 1781562343325
  18. 1781562343747
  19. 1781562344126
  20. 1781562344510
  21. 1781562344903
  22. 1781562345294
  23. 1781562345701
  24. 1781562348629
Contact Seller

$6,888

+ taxes & licensing

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Used
187,765KM
Excellent Condition
VIN 5N1AL0MM3DC332241

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 187,765 KM

Vehicle Description



INFINITI INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!
***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***


WHITE OVER BEIGE LEATHER INT,


NAVIGATION,SUNROOF,HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!


PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.


**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **


Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
3rd Row Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers

Additional Features

Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

647-686-XXXX

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647-686-7808

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$6,888

+ taxes & licensing>

Canadian Fine Motors

647-686-7808

2013 Infiniti JX35