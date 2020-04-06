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2013 Lexus ES 350

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2013 Lexus ES 350

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Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$14,995

+ taxes & licensing

  • 161,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4875429
  • VIN: JTHBK1GG1D2009651
Exterior Colour
Nebula Grey Pearl (Gray)
Interior Colour
Black (M)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

....2013 LEXUS ES350 SEDAN PREMIUM NAVIGATION BLUETOOTH LEATHER REV CAMERA...PERFECT COND.
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..... FEATURES, INCL; PREMIUM PKG., TOURING PKG., NAVIGATION, BLUETOOTH, REVERSE CAMERA, AIR COND. SEATS, ONE TOUCH DOOR ENTRY, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, POWER HEATED LEATHER SEATS, MEMORY SEATS, POWER GLASS SUNROOF, HEATED MIRRORS, POWER TELESCOPIC AND TILT, PREMIUM SOUND, PREMIUM SPEAKERS, SPORT EXHAUST, DEEP TINT, REAR HEATING, REAR AIR, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT ALLOY WHEELS, FOGS, WOOD GRAIN PKG., PLUS LOTS MORE.

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Powertrain
  • Front Wheel Drive
Convenience
  • Garage door opener
  • Door Map Pockets
  • Front & rear cupholders
  • Dual illuminated visor vanity mirrors
  • All-Season Floor Mats
Media / Nav / Comm
  • Digital clock
Safety
  • REAR SEAT SIDE AIRBAGS
  • Fog Lamps
  • Anchor points for child restraint seats
  • Child protector rear door locks
  • Anti-lock braking system (ABS)
  • Front seat-mounted side airbags
  • Front & rear side curtain airbags
Exterior
  • TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Power Options
  • Auxiliary Pwr Outlet
  • Pwr rack & pinion steering
  • Retained accessory pwr
Comfort
  • Electrochromic rearview mirror w/digital compass
Additional Features
  • Cargo Net
  • Rear window defroster w/timer
  • Adjustable B-pillar shoulder belt anchors
  • Electronic throttle control system w/intelligence (ETCS-i)
  • Assist grips
  • Front seat back pockets
  • Electronic brake force distribution (EBD) w/brake assist (BA)
  • Rear seat coat hooks
  • All-position 3-point lap & shoulder belts
  • Driver & front passenger knee airbags
  • 6-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
  • Front & rear seat belt pre-tensioners & force limiters
  • UV glass protection
  • Acoustic windshield
  • Full-size spare tire/wheel
  • Driver & front passenger airbag supplemental restraint system (SRS) -inc: passenger occupant classification
  • Active front headrest w/whiplash protection
  • 3.5L DOHC DI 24-valve V6 engine -inc: dual variable valve timing w/intelligence (VVT-i)
  • Front & rear stabilizer bars (2012)
  • Body-coloured electrochromic pwr heated mirrors -inc: integrated turn signals, reverse auto-tilt, puddle lamps, memory (2012)
  • Projector style halogen headlamps w/light control system (2012)
  • All-white LED ambient lighting
  • Dual-zone auto climate control system -inc: rear heater ducts, dust, pollen & deodorizing air filters
  • Gauges w/multi-info display -inc: tachometer, dual trip odometer
  • Pwr windows w/auto up/down -inc: jam protection
  • Warning lights -inc: low fuel, low engine oil, door ajar, low washer fluid, front passenger seat belt, key reminder
  • Front & rear MacPherson strut suspension -inc: gas struts, coil springs (2012)
  • Pwr ventilated front & solid rear disc brakes (2012)
  • AM/FM stereo w/CD player -inc: MP3/WMA capability, auxiliary audio input jack, USB jack, auto sound levelizer system (ASL), title display, Bluetooth, radio data system (RDS), integrated XM satellite radio, (8) speakers

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