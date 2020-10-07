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2013 Mercedes-Benz GL-Class

124,200 KM

Details Description Features

$25,988

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Canadian Fine Motors

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2013 Mercedes-Benz GL-Class

2013 Mercedes-Benz GL-Class

GL 350 BlueTec

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2013 Mercedes-Benz GL-Class

GL 350 BlueTec

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested.Certification and e-testing available for $695

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124,200KM
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  • Listing ID: 5907432
  • Stock #: 9607
  • VIN: 4JGDF2EE3DA238596

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 9607
  • Mileage 124,200 KM

Vehicle Description

***MERCEDES BENZ INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! ***CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST***AUTO, WHITE OVER BEIGE LEATHER INT, A\C, CD, PM, PDL, ,AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, NAVIGATION SYSTEM, BACK UP CAMERA, TILT WHEEL, TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 124,200 KM! ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS.***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Liftgate
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Rain Sensing Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Bucket Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Air Suspension
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Woodgrain Interior Trim
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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