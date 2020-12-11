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2013 Tesla Model S

129,997 KM

Details Description Features

$33,998

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Canadian Fine Motors

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2013 Tesla Model S

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Performance

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2013 Tesla Model S

Performance

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested.Certification and e-testing available for $695

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129,997KM
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  • Listing ID: 6343109
  • Stock #: 2862
  • VIN: 5YJSA1DP7DFP21751

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Electric
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 2862
  • Mileage 129,997 KM

Vehicle Description

TESLA INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! ***CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST*** AUTO, BLACK OVER BLACK LEATHER INT, A\C, CD, PM, PDL, ,AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL,TILT WHEEL, BLUETOOTH, NAVIGATION SYSATEM, BACK UP CAMERA, TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 129,997 KM! ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS.***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C** OPTIONAL 4 NEW SNOW TIRES FOR 199 PLUS TAX.***

Vehicle Features

S PERFORMANCE |NAVI | CAM | ROOF | 4 NEW SNOW TIRES*
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Power Outlet
AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Suspension
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Back-Up Camera
Knee Air Bag
HD Radio
Bluetooth Connection
WiFi Hotspot
Electric Motor
Electric Fuel System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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