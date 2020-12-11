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2014 Mercedes-Benz E-Class

108,241 KM

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$44,800

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Canadian Fine Motors

647-686-7808

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2014 Mercedes-Benz E-Class

2014 Mercedes-Benz E-Class

AMG E63S AMG ON FORGED WHEELS! | 577HP Gallery

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2014 Mercedes-Benz E-Class

AMG E63S AMG ON FORGED WHEELS! | 577HP Gallery

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested.Certification and e-testing available for $695

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108,241KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 6338171
  • Stock #: 3718
  • VIN: WDDHF7GBXEA922607

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 108,241 KM

Vehicle Description

***MERCEDES INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! ***CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST*** GREY OVER BLACK LEATHER INT A\C CD PM PDL HEATED SEATS, AWD, MEMORY SEATS, AMG SPORT PKG, FORGED WHEELS, CLEAR CARFAX, 577 HP, NAVIGATION SYSTEM, BACK UP CAMERA, AIR CONDITIONING CRUISE CTRL CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 108,241 KM! ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS.***FINANCING AVAILABLE***DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Bucket Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Suspension
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential
Navigation System
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
HD Radio
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Automatic Parking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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