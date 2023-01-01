$18,895+ tax & licensing
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416-261-1111
2014 Mercedes-Benz M-Class
4MATIC 4dr ML 350 BlueTEC AMG PKG
Location
11Motors
2872 Kingston Rd, Scarborough, ON M1M 1N4
416-261-1111
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$18,895
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10144944
- VIN: 4JGDA2EB8EA301794
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Diesel
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 194,561 KM
Vehicle Description
AWD ML 350 BlueTEC 4MATIC 4dr SUV
3.0L Diesel Turbo V6 240hp 455ft. lbs.
FULLY LOADED, AMG PACKAGE! PERFECT CONDITION, NAVIGATION SYSTEM, MOONROOF, BACK-UP CAMERA, BLIND SPOT, WOOD TRIM INTERIOR, PUSH START, DUAL SHIFT MODE, MEMORY SEATS, HEATED SEATS, REAR HEATED SEATS, ALL WHEEL DRIVE, PARKING SENSORS, CARGO COVER, APPLE CAR PLAY, CRUISE CONTROL, DUAL CLIMATE CONTROL, POWER SEAT, POWER SUNROOF, TRACTION CONTROL, 5-PASSANGER, AM/FM STEREO, AIR BAG, AIR CONDITIONING, AIRBAG FRONT LEFT, ALLOY WHEELS, ANTI-LOCK BRAKES (ABS), BLUETOOTH, BUCKET SEAT, CENTER ARM REST, CHILD-SAFETY LOCKS, CLIMATE CONTROL, DAYTIME RUNNING LIGHTS, DIGITAL CLOCK, DIGITAL/ANALOG DISPLAY, DRIVER FOOT REST, DRIVER SIDE AIRBAG, DUAL AIRBAG, FOG LIGHTS, FRONT MAP LIGHTS, FULL CARPET FLOOR, FULLY LOADED, GLOVE BOX, INSIDE HOOD RELEASE, INTEGRATED ROOF ANTENNA, LEATHER INTERIOR , LEATHER WRAP WHEEL, MP3 CAPABILITY, MP3 INPUT JACK, MAP LIGHTS, PASSENGER AIRBAG, PASSENGER AIRBAG ON/OFF, POWER LOCKS, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, RAIN SENSOR WIPERS, REAR AIR CONDITIONING, REAR CHILD SAFETY LOCKS, REAR CUPHOLDER, REAR DEFOGGER, REAR DEFROSTER, REAR WINDOW WIPER, SENSOR, SIDE-FRONT AIR BAGS, SIDE-FRONT AIR CONDITIONING, SUNROOF, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRIP COMPUTER, TRIP ODOMETER, VOCAL ASSIST TELEMATICS, VOICE COMMAND, AND MUCH MORE.
This 2014 Mercedes-Benz M-Class ML 350 BlueTEC, comes in EXCELLENT Showroom condition. Financing Available, we provide affordable payments and low interest rates.
CARFAX LINK
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Comfort
Seating
Convenience
Additional Features
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