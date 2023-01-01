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2014 Mercedes-Benz M-Class

194,561 KM

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11Motors

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2014 Mercedes-Benz M-Class

2014 Mercedes-Benz M-Class

4MATIC 4dr ML 350 BlueTEC AMG PKG

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2014 Mercedes-Benz M-Class

4MATIC 4dr ML 350 BlueTEC AMG PKG

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2872 Kingston Rd, Scarborough, ON M1M 1N4

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194,561KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10144944
  • VIN: 4JGDA2EB8EA301794

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 194,561 KM

Vehicle Description

AWD ML 350 BlueTEC 4MATIC 4dr SUV
3.0L Diesel Turbo V6 240hp 455ft. lbs.

FULLY LOADED, AMG PACKAGE! PERFECT CONDITION, NAVIGATION SYSTEM, MOONROOF, BACK-UP CAMERA, BLIND SPOT, WOOD TRIM INTERIOR, PUSH START, DUAL SHIFT MODE, MEMORY SEATS, HEATED SEATS, REAR HEATED SEATS, ALL WHEEL DRIVE, PARKING SENSORS, CARGO COVER, APPLE CAR PLAY, CRUISE CONTROL, DUAL CLIMATE CONTROL, POWER SEAT, POWER SUNROOF, TRACTION CONTROL, 5-PASSANGER, AM/FM STEREO, AIR BAG, AIR CONDITIONING, AIRBAG FRONT LEFT, ALLOY WHEELS, ANTI-LOCK BRAKES (ABS), BLUETOOTH, BUCKET SEAT, CENTER ARM REST, CHILD-SAFETY LOCKS, CLIMATE CONTROL, DAYTIME RUNNING LIGHTS, DIGITAL CLOCK, DIGITAL/ANALOG DISPLAY, DRIVER FOOT REST, DRIVER SIDE AIRBAG, DUAL AIRBAG, FOG LIGHTS, FRONT MAP LIGHTS, FULL CARPET FLOOR, FULLY LOADED, GLOVE BOX, INSIDE HOOD RELEASE, INTEGRATED ROOF ANTENNA, LEATHER INTERIOR , LEATHER WRAP WHEEL, MP3 CAPABILITY, MP3 INPUT JACK, MAP LIGHTS, PASSENGER AIRBAG, PASSENGER AIRBAG ON/OFF, POWER LOCKS, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, RAIN SENSOR WIPERS, REAR AIR CONDITIONING, REAR CHILD SAFETY LOCKS, REAR CUPHOLDER, REAR DEFOGGER, REAR DEFROSTER, REAR WINDOW WIPER, SENSOR, SIDE-FRONT AIR BAGS, SIDE-FRONT AIR CONDITIONING, SUNROOF, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRIP COMPUTER, TRIP ODOMETER, VOCAL ASSIST TELEMATICS, VOICE COMMAND, AND MUCH MORE.

This 2014 Mercedes-Benz M-Class ML 350 BlueTEC, comes in EXCELLENT Showroom condition. Financing Available, we provide affordable payments and low interest rates.

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Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Comfort

Climate Control

Seating

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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