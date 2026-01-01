Menu
Account
Sign In
<p>ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!<br><br><br><br>JAGUAR INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!<br>***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***<br>,<br>BLACK OVER BLACK LEATHER INT,<br><br></p><p>RARE SPEC, 550 HORSEPOWER, NAVIGATION, SUNROOF, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!<br><br><br>PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.<br><br><br>**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **<br><br><br>***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C</p>

2015 Jaguar XF

108,789 KM

Details Description Features

$43,998

+ taxes & licensing
Make it Yours

2015 Jaguar XF

XFR-S | V8 SUPERCHARGED |550 HP|RARE SPEC|CARBON

Watch This Vehicle
14424160

2015 Jaguar XF

XFR-S | V8 SUPERCHARGED |550 HP|RARE SPEC|CARBON

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

  1. 1783914667806
  2. 1783914668311
  3. 1783914668736
  4. 1783914669206
  5. 1783914669618
  6. 1783914670075
  7. 1783914670528
  8. 1783914670937
  9. 1783914671387
  10. 1783914671788
  11. 1783914672216
  12. 1783914672630
  13. 1783914673083
  14. 1783914673516
  15. 1783914673923
  16. 1783914674334
  17. 1783914674767
  18. 1783914675246
  19. 1783914675696
  20. 1783914676119
  21. 1783914676520
  22. 1783914676943
  23. 1783914677462
  24. 1783914677911
  25. 1783914678358
  26. 1783914678801
  27. 1783914679225
Contact Seller

$43,998

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments
Used
108,789KM
Excellent Condition
VIN SAJXA0KZ0FMU40026

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 108,789 KM

Vehicle Description

ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!



JAGUAR INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!
***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***
,
BLACK OVER BLACK LEATHER INT,

RARE SPEC, 550 HORSEPOWER, NAVIGATION, SUNROOF, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!


PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.


**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **


***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Exterior

Heated Mirrors
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Powertrain

Supercharged
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Comfort

Climate Control

Seating

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Canadian Fine Motors

Used 2015 Jaguar XF XFR-S | V8 SUPERCHARGED |550 HP|RARE SPEC|CARBON for sale in Scarborough, ON
2015 Jaguar XF XFR-S | V8 SUPERCHARGED |550 HP|RARE SPEC|CARBON 108,789 KM $43,998 + tax & lic
Used 2022 Audi Q8 Technik QUATTRO |HUD|WOOD TRIM|NAVI|PANO for sale in Scarborough, ON
2022 Audi Q8 Technik QUATTRO |HUD|WOOD TRIM|NAVI|PANO 99,567 KM $46,888 + tax & lic
Used 2018 Jeep Wrangler Sahara UNLIMITED 4WD|TOP-OFF ROOF|LEATHER INT | for sale in Scarborough, ON
2018 Jeep Wrangler Sahara UNLIMITED 4WD|TOP-OFF ROOF|LEATHER INT | 84,933 KM $22,888 + tax & lic

Email Canadian Fine Motors

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

647-686-XXXX

(click to show)

647-686-7808

Quick Links
Directions Website Inventory
$43,998

+ taxes & licensing>

Canadian Fine Motors

647-686-7808

2015 Jaguar XF