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2015 Nissan Pathfinder

143,937 KM

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$12,880

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Canadian Fine Motors

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2015 Nissan Pathfinder

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2015 Nissan Pathfinder

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Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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143,937KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 6369305
  • Stock #: 1742
  • VIN: 5N1AR2MM5FC680631

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 143,937 KM

Vehicle Description

NISSAN INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! ***CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST*** AUTO, WHITE OVER BLACK LEATHER INT, A\C, CD, PM, PDL, ,AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL,TILT WHEEL, BLUETOOTH, BACK UP CAMERA, TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 143,937 KM! ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS.***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C** OPTIONAL 4 NEW SNOW TIRES FOR 199 PLUS TAX.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Liftgate
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Tow Hooks
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Back-Up Camera
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Bluetooth Connection
Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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