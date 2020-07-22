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2015 Nissan Sentra

42,000 KM

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Warranty Auto Sales Ltd

416-751-6653

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2015 Nissan Sentra

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2015 Nissan Sentra

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1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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  • Listing ID: 5654811
  • VIN: 3N1AB7AP3FL633416

Vehicle Details

  • Exterior Colour Graphite Blue Metallic (Blue)
  • Interior Colour Charcoal (G)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 42,000 KM

Vehicle Description

.....2015 NISSAN SENTRA S AUTO BLUETOOTH AUX. POWER GROUP...ONLY 42,000 LOW KMS...PERFECT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


...LOW KILOMETERS....ECONOMICAL... DRIVES FANTASTIC.

.... WELL MAINTAINED....REALLY REALLY NICE CAR.


..... FEATURES, INCL; S PKG., BLUETOOTH, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, AUX., CD, PREMIUM SOUND, DEEP TINT, REAR HEATING, REAR AIR, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, LIGHTING PKG., PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967

Vehicle Features

Block Heater
Variable Intermittent Wipers
Cruise control w/steering wheel controls
Engine Immobilizer
Torsion beam rear suspension w/coil springs
Rear child safety locks
Low Tire Pressure Warning
Steel spare wheel
Window grid antenna
CHROME DOOR HANDLES
PERIMETER ALARM
Front-wheel drive
Driver foot rest
Front map lights
Front license plate bracket
Full Cloth Headliner
driver seat
Outside temp gauge
Illuminated glove box
CLEARCOAT PAINT
Gas-pressurized shock absorbers
Front Cupholder
Day-Night Rearview Mirror
Cloth Door Trim Insert
110 amp alternator
Engine: 1.8L DOHC 16-Valve 4-Cylinder
Side impact beams
Fade-to-off interior lighting
Single stainless steel exhaust
Rear cupholder
Light tinted glass
LED brakelights
Manual tilt/telescoping steering column
1 12V DC Power Outlet
1 Seatback Storage Pocket
Cargo Space Lights
Carpet Floor Trim and Carpet Trunk Lid/Rear Cargo Door Trim
Delayed Accessory Power
Front Centre Armrest and Rear Centre Armrest
HVAC -inc: Underseat Ducts
Body-Coloured Front Bumper
Chrome Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
Fixed Rear Window w/Defroster
Fully Galvanized Steel Panels
Trunk Rear Cargo Access
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
Analog Display
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Auxiliary Mirror
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Front And Rear Anti-Roll Bars
Transmission w/Driver Selectable Mode
Strut Front Suspension w/Coil Springs
Body-Coloured Rear Bumper
Full Carpet Floor Covering
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding
Front Bucket Seats -inc: 6-way adjustable driver's seat
Brake Actuated Limited Slip Differential
50 L Fuel Tank
60-40 Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
Seats w/Cloth Back Material
Metal-Look Grille w/Chrome Surround
Manual Adjustable Front Head Restraints and Fixed Rear Head Restraints
Aero-Composite Halogen Daytime Running Headlamps
Instrument Panel Covered Bin, Driver / Passenger And Rear Door Bins
Full Tank of Fuel & Floor Mats -inc: installed block heater cord
Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage and 1 12V DC Power Outlet
Front Disc/Rear Drum Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs and Brake Assist
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
49-Amp/Hr 470CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
Transmission: Continuously Variable Xtronic
Remote Releases -Inc: Power Cargo Access and Mechanical Fuel
Tires: P205/55HR16 AS
Wheels: 16" Steel w/Full Covers
Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert, Metal-Look Door Panel Insert, Metal-Look Console Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
Urethane Gear Shifter Material
FOB Controls -inc: Cargo Access

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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