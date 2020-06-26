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Warranty Auto Sales Ltd

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2015 Volkswagen Jetta

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2015 Volkswagen Jetta

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1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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  • 139,000KM
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  • Listing ID: 5304947
  • VIN: 3VW2K7AJ3FM357940
Exterior Colour
Deep Black Pearl (Black)
Interior Colour
Titan Black (JM)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

....2015 VW JETTA TRENDLINE PLUS BLUETOOTH SUNROOF REVERSE CAMERA HEATED SEATS..MINT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


....REALLY NICE SEDAN

....CLEAN, WELL MAINTAINED... DRIVES FANTASTIC.


..... FEATURES, INCL; TRENDLINE PKG., PLUS PKG., BLUETOOTH, REVERSE CAMERA, HEATED SEATS, AUX., SAT. RADIO, PREMIUM SOUND, TILT, TINT, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, LIGHTING PKG., REAR HEAT, REAR AIR, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, SPORT EXHAUST, PLUS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Powertrain
  • Engine Oil Cooler
Trim
  • Body-coloured door handles
  • Black grille w/chrome accents
Comfort
  • Manual air conditioning
  • Air filtration
Safety
  • Rear child safety locks
Suspension
  • Multi-link rear suspension w/coil springs
Convenience
  • Cruise control w/steering wheel controls
Exterior
  • Steel spare wheel
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • PERIMETER ALARM
  • 140 Amp Alternator
  • Front-wheel drive
  • Driver foot rest
  • Illuminated locking glove box
  • Front license plate bracket
  • Full Cloth Headliner
  • driver seat
  • Outside temp gauge
  • CLEARCOAT PAINT
  • Gas-pressurized shock absorbers
  • Front Cupholder
  • Window Grid Diversity Antenna
  • Day-Night Rearview Mirror
  • Carpet Floor Trim
  • Side impact beams
  • Fade-to-off interior lighting
  • Single stainless steel exhaust
  • Rear cupholder
  • Light tinted glass
  • Manual tilt/telescoping steering column
  • Driver and passenger visor vanity mirrors
  • Cargo Space Lights
  • Delayed Accessory Power
  • Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
  • HVAC -inc: Underseat Ducts
  • Urethane Gear Shift Knob
  • Body-Coloured Front Bumper
  • Fixed Rear Window w/Defroster
  • Fully Galvanized Steel Panels
  • Trunk Rear Cargo Access
  • Airbag Occupancy Sensor
  • Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
  • Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
  • 2 12V DC Power Outlets
  • FOB Controls -inc: Trunk/Hatch/Tailgate
  • Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding and Turn Signal Indicator
  • Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
  • Analog Display
  • Driver / Passenger And Rear Door Bins
  • Front And Rear Anti-Roll Bars
  • Strut Front Suspension w/Coil Springs
  • Black Side Windows Trim
  • Body-Coloured Rear Bumper
  • Power Fuel Flap Locking Type
  • Sliding Front Centre Armrest
  • 60-40 Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
  • Seats w/Cloth Back Material
  • Audio Theft Deterrent
  • Hydraulic Power-Assist Steering
  • Full-Size Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
  • Variable Intermittent Wipers w/Heated Jets
  • Aero-Composite Halogen Daytime Running Headlamps
  • Immobilizer IV Engine Immobilizer
  • Side Curtain Protection Curtain 1st And 2nd Row Airbags
  • Rear map lights
  • Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage and 2 12V DC Power Outlets
  • Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
  • 55 L Fuel Tank
  • 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs and Brake Assist
  • Remote Releases -Inc: Power Cargo Access
  • Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert, Metal-Look Door Panel Insert and Metal-Look Interior Accents
  • Tires: 195/65 R15H AS
  • 60-Amp/Hr 540CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
  • Engine: 2.0L
  • Transmission: 6-Speed Automatic w/Tiptronic -inc: sport mode
  • Bluetooth Mobile Phone Connectivity -inc: voice activation control
  • Heatable Front Bucket Seats -inc: 6-way manually adjustable front seats
  • Passenger Seat

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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