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2016 Audi Q3

72,121 KM

Details Description Features

$19,988

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Canadian Fine Motors

647-686-7808

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2016 Audi Q3

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LEATHER | ROOF | QUATTRO | BLUE TOOTH | DUAL DVD |

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2016 Audi Q3

LEATHER | ROOF | QUATTRO | BLUE TOOTH | DUAL DVD |

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested.Certification and e-testing available for $695

  • Listing ID: 5377103
  • Stock #: 4400
  • VIN: WA1EFCFS7GR023399

$19,988

+ taxes & licensing

72,121KM
Used
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Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Brown
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 4400
  • Mileage 72,121 KM

Vehicle Description

AUDI INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! ***CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST*** AUTO, WHITE OVER BROWN LEATHER INT, A\C, CD, PM, PDL, ,AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL,TILT WHEEL, TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 72,121 KM! ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS. **FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Bucket Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

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