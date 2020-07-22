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2016 Mercedes-Benz Metris

92,969 KM

Details Description Features

$23,888

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Canadian Fine Motors

647-686-7808

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2016 Mercedes-Benz Metris

2016 Mercedes-Benz Metris

Passenger Van CLEAN CARFAX | CAM | LEATHER | 7 PAS

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2016 Mercedes-Benz Metris

Passenger Van CLEAN CARFAX | CAM | LEATHER | 7 PAS

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested.Certification and e-testing available for $695

  • Listing ID: 5385662
  • Stock #: 6306
  • VIN: WD4BG2EE7G3075295

$23,888

+ taxes & licensing

92,969KM
Used
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Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 6306
  • Mileage 92,969 KM

Vehicle Description

***MERCEDES-BENZ INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST! ***CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST*** GREY OVER BLACK INT, A\C, CD, PM, PW, PDL,AIR CONDITIONING,TILT WHEEL,CRUISE CONTROL, CLEAN CARFAX, , BACK UP CAMERA AND MUCH MORE! ONLY 92,969KM. ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS. **FINANCING AVAILABLE** DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Keyless Entry
Automatic Headlights
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
AM/FM Radio
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
3rd Row Seat
Rear Bench Seat
Daytime Running Lights
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Turbocharged
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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