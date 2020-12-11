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2016 Tesla Model X

125,800 KM

Details Description Features

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Canadian Fine Motors

647-686-7808

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2016 Tesla Model X

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7 PASS | AWD | AUTO PILOT WITH CONVENIENCE FEATURE

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2016 Tesla Model X

7 PASS | AWD | AUTO PILOT WITH CONVENIENCE FEATURE

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested.Certification and e-testing available for $695

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125,800KM
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  • Listing ID: 6343115
  • Stock #: 0560
  • VIN: 5YJXCAE28GF019459

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Brown
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Electric
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Stock # 0560
  • Mileage 125,800 KM

Vehicle Description

TESLA INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! ***CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST*** AUTO, BLACK OVER BROWN LEATHER INT, A\C, CD, PM, PDL, ,AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL,TILT WHEEL, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, PANORAMA ROOF, BLUETOOTH , TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 125,800 KM! ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS.***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C** OPTIONAL 4 NEW SNOW TIRES FOR 199 PLUS TAX.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Push Button Start
Alloy Wheels
Trailer Hitch
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
GPS Navigation
Electric Motor
Electric Fuel System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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