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<p>ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!<br><br><br>TOYOTA  INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!<br>***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***<br>,</p><p>WHITE WITH OVER BEIGE LEATHER INT,<br><br><br>7 PASSENGERS, COOLED SEATS,NAVIGATION, PANORAMIC SUNROOF, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!<br><br><br>PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.<br><br><br>**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **<br><br><br>***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C</p>

2016 Toyota Highlander

183,703 KM

Details Description Features

$20,888

+ taxes & licensing
Make it Yours

2016 Toyota Highlander

Limited AWD|7 PASS|COOLED SEAT|PANO|JBL SOUND|NAVI

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14494603

2016 Toyota Highlander

Limited AWD|7 PASS|COOLED SEAT|PANO|JBL SOUND|NAVI

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

  1. 1784933518322
  2. 1784933518964
  3. 1784933519355
  4. 1784933519778
  5. 1784933520257
  6. 1784933520665
  7. 1784933521073
  8. 1784933521555
  9. 1784933521962
  10. 1784933522408
  11. 1784933522845
  12. 1784933523277
  13. 1784933524179
  14. 1784933524618
  15. 1784933525044
  16. 1784933525479
  17. 1784933525890
  18. 1784933526306
  19. 1784933526863
  20. 1784933527274
  21. 1784933527758
  22. 1784933528220
  23. 1784933528645
  24. 1784933529052
  25. 1784933529506
  26. 1784933529933
  27. 1784933530361
Contact Seller

$20,888

+ taxes & licensing

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Used
183,703KM
Excellent Condition
VIN 5TDDKRFH0GS258868

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 183,703 KM

Vehicle Description

ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!


TOYOTA  INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!
***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***
,

WHITE WITH OVER BEIGE LEATHER INT,


7 PASSENGERS, COOLED SEATS,NAVIGATION, PANORAMIC SUNROOF, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!


PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.


**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **


***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Luggage Rack
Rear Spoiler
Tow Hooks
Chrome Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Windows

Panoramic Roof

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

647-686-XXXX

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647-686-7808

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$20,888

+ taxes & licensing>

Canadian Fine Motors

647-686-7808

2016 Toyota Highlander