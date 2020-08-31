Menu
Account
Sign In
Back

2017 Alfa Romeo Giulia

53,030 KM

Details Description Features

$30,888

+ tax & licensing
Make it Yours
$30,888

+ taxes & licensing

Canadian Fine Motors

647-686-7808

Contact Seller
2017 Alfa Romeo Giulia

2017 Alfa Romeo Giulia

CLEAN CARFAX | NAVI | CAM | AWD | LOW MILEAGE |

Watch This Vehicle

2017 Alfa Romeo Giulia

CLEAN CARFAX | NAVI | CAM | AWD | LOW MILEAGE |

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

Contact Seller

Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested.Certification and e-testing available for $695

$30,888

+ taxes & licensing

53,030KM
Used
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5777016
  • Stock #: 6427
  • VIN: zARFAEDN0H7535316

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Red
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 6427
  • Mileage 53,030 KM

Vehicle Description

***ALFA ROMRO INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! ***CAR FAX, VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST*** WHITE OVER RED LEATHER INT, A\C, CD, PM, PDL, AWD, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL,TILT WHEEL, NAVIGATION, BACK UP CAMERA , TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 35,030 KM! ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS.*PREV DAILY RENTAL***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
AM/FM Radio
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Back-Up Camera
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
HD Radio
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Canadian Fine Motors

2017 Hyundai Tucson ...
 59,997 KM
$16,880 + tax & lic
2017 Toyota Corolla ...
 53,199 KM
$15,880 + tax & lic
2014 BMW 3 Series 32...
 137,841 KM
$14,880 + tax & lic

Email Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

Call Dealer

647-686-XXXX

(click to show)

647-686-7808

Quick Links
Directions Website Inventory