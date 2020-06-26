Menu
Account
Sign In
$18,888

+ taxes & licensing

Canadian Fine Motors

647-686-7808

Contact Seller
2017 Ford F-150

2017 Ford F-150

SUPERCAB XL | 4WD | 6 PASS | 470 TQ |

Watch This Vehicle

2017 Ford F-150

SUPERCAB XL | 4WD | 6 PASS | 470 TQ |

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

Contact Seller

$18,888

+ taxes & licensing

  • 149,996KM
  • Used
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5274722
  • Stock #: 4218
  • VIN: 1FTFX1EG1HFC63107
Exterior Colour
White
Interior Colour
Grey - Dark
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
2-door

Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested.Certification and e-testing available for $695

***FORD INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! ***CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST*** WHITE OVER GREY INT, A\C, CD, PM, PDL, ,AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 149,996KM! ***ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED. CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS. ***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Power Options
  • Power Steering
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Auxiliary Audio Input
Convenience
  • Tow Hooks
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Passenger Vanity Mirror
Exterior
  • Tire Pressure Monitor
Seating
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Turbocharged
  • Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Canadian Fine Motors

2015 Cadillac Escala...
 173,996 KM
$38,999 + tax & lic
2015 Cadillac Escala...
 143,229 KM
$40,988 + tax & lic
2015 Cadillac ATS LU...
 59,987 KM
$17,998 + tax & lic

Email Dealer

Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

Call Dealer

647-686-XXXX

(click to show)

647-686-7808

Quick Links
Directions Website Inventory