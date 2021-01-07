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2017 Toyota RAV4

79,225 KM

Details Description Features

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Canadian Fine Motors

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2017 Toyota RAV4

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2017 Toyota RAV4

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Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested.Certification and e-testing available for $695

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79,225KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 6390116
  • Stock #: 6512
  • VIN: 2T3ZFREV8HW375401

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 79,225 KM

Vehicle Description

TOYOTA INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! ***CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST*** AUTO, RED OVER BLACK INT, A\C, CD, PM, PDL, ,AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL,TILT WHEEL, BLUETOOTH , TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 79,225 KM! ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS.***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C** OPTIONAL 4 NEW SNOW TIRES FOR 199 PLUS TAX.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Steel Wheels
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Wheel Covers
Back-Up Camera
Integrated Turn Signal Mirrors
Lane Departure Warning
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Brake Actuated Limited Slip Differential
Lane Keeping Assist

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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