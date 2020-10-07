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2018 BMW 7 Series

44,145 KM

Details Description Features

$52,988

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Canadian Fine Motors

647-686-7808

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2018 BMW 7 Series

2018 BMW 7 Series

750Li xDrive

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2018 BMW 7 Series

750Li xDrive

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested.Certification and e-testing available for $695

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44,145KM
Used
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  • Listing ID: 6105495
  • VIN: WBA7F2C53JG424150

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 44,145 KM

Vehicle Description

BMW INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! ***CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST*** AUTO, BLACK OVER BLACK LEATHER INT, A\C, CD, PM, PDL, ,AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL,TILT WHEEL, BLIND SPOT MONITOR, LANE KEEPING ASSIST, HEADS UP DISPLAY, LANE DEPARTURE WARNING, NAVIGATION SYSTEM, BACK UP CAMERA , BLUETOOTH , TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 44,145 KM! ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS.***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Suspension
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Back-Up Camera
Heads-Up Display
Turbocharged
Telematics
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
HD Radio
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
WiFi Hotspot
Cross-Traffic Alert
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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