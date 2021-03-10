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2018 Ford Fusion

85,000 KM

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2018 Ford Fusion

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SE BLUETOOTH CAMERA ALLOYS SPORT PKG...PERFECT

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2018 Ford Fusion

SE BLUETOOTH CAMERA ALLOYS SPORT PKG...PERFECT

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1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

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  • Listing ID: 6803561
  • VIN: 3FA6P0HD1JR263943

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Beige
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 85,000 KM

Vehicle Description


.. FORD FUSION SE BLUETOOTH REV CAMERA ALLOYS SPORT PKG.
.....WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..




.....PROUDLY IN BUSINESS SINCEE 1967.


...EXCELLENT CONDITION...DRIVES FANTASTIC.



..... FEATURES, INCL; SE PKG., BLUETOOTH, REVERSE CAMERA, AUX., POWER HEATED SEATS, LUMBAR SEATS, PUSH BUTTON START, PARKING ASSIST SENSORS, DUAL CLIMATE CONTROL, SPORT ALLOY WHEELS, TRIPTRONIC PADDLES, SAT RADIO, PREMIUM SOUND, PREMIUM SPEAKERS, REAR HEAT AND REAR AIR, TILT AND TEELESCOPIC, TINT, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, LIGHTING PKG., SPORT EXHAUST, FOG LAMPS,.... PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND \"BUMPER-TO-BUMPER\" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Traction Control
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Cruise Control
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Floor mats
Temporary spare tire
Bucket Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
CD Player
AM/FM Stereo
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Engine Immobilizer
Back-Up Camera
Telematics
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Smart Device Integration
Driver Restriction Features
Requires Subscription

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