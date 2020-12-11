2018 Honda Accord

+ taxes & licensing
647-686-7808
1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5
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Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested.Certification and e-testing available for $695
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HONDA INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! ***CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST*** AUTO, BLACK OVER BLACK LEATHER INT, A\C, CD, PM, PDL, ,AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL,TILT WHEEL, TOURING PKG, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, LANE KEEPING ASSIST, BLIND SPOT MONITOR, HEAD UP DISPLAY, LANE DEPARTURE WARNING, NAVIGATION SYSTEM, BACK UP CAMERA , BLUETOOTH , TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 63,054 KM! ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS.***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5