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<p>ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!<br><br><br><br>JEEP  INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!<br>***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***<br>,<br>WHITE OVER BLACK LEATHER INT,<br><br><br>HARD TOP- OFF OPTION, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!<br><br><br>PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.<br><br><br>**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **<br><br><br>***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C</p>

2018 Jeep Wrangler

84,933 KM

Details Description Features

$22,888

+ taxes & licensing
Make it Yours

2018 Jeep Wrangler

Sahara 4WD|TOP-OFF ROOF|LEATHER INT |BLUETOOTH|

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14415000

2018 Jeep Wrangler

Sahara 4WD|TOP-OFF ROOF|LEATHER INT |BLUETOOTH|

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

  1. 1783656593323
  2. 1783656593780
  3. 1783656594186
  4. 1783656594612
  5. 1783656595038
  6. 1783656595455
  7. 1783656595859
  8. 1783656596298
  9. 1783656596686
  10. 1783656597111
  11. 1783656597549
  12. 1783656597955
  13. 1783656598421
  14. 1783656598860
Contact Seller

$22,888

+ taxes & licensing

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Used
84,933KM
Excellent Condition
VIN 1C4BJWEG7JL832720

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 832720
  • Mileage 84,933 KM

Vehicle Description

ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!



JEEP  INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!
***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***
,
WHITE OVER BLACK LEATHER INT,


HARD TOP- OFF OPTION, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!


PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.


**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **


***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rollover protection bars
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Privacy Glass
Running Boards/Side Steps

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Navigation System
Auxiliary Audio Input

Seating

Pass-Through Rear Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Additional Features

Hard Disk Drive Media Storage
Targa Roof
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5
Member UCDA Member

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Call Dealer

647-686-XXXX

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647-686-7808

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$22,888

+ taxes & licensing>

Canadian Fine Motors

647-686-7808

2018 Jeep Wrangler