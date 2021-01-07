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2018 Toyota Highlander

189,166 KM

Details Description Features

$29,888

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Canadian Fine Motors

647-686-7808

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2018 Toyota Highlander

2018 Toyota Highlander

XLE Hybrid AWD| HYBIRD| NAVI | CAM | 8 PASS | ROOF

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2018 Toyota Highlander

XLE Hybrid AWD| HYBIRD| NAVI | CAM | 8 PASS | ROOF

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested.Certification and e-testing available for $695

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189,166KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 6390131
  • Stock #: 1240
  • VIN: 5TDJGRFH9JS040139

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 8
  • Mileage 189,166 KM

Vehicle Description

TOYOTA INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! ***CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST*** AUTO, BLACK OVER BLACK LEATHER INT, A\C, CD, PM, PDL, ,AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL,TILT WHEEL, NAVIGATION SYSTEM, BACK UP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 189,166 KM! ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS.***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Liftgate
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Tow Hooks
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Back-Up Camera
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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