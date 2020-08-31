Menu
Account
Sign In
Back

2018 Volvo S90

49,997 KM

Details Description Features

$32,880

+ tax & licensing
Make it Yours
$32,880

+ taxes & licensing

Canadian Fine Motors

647-686-7808

Contact Seller
2018 Volvo S90

2018 Volvo S90

Momentum

Watch This Vehicle

2018 Volvo S90

Momentum

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

Contact Seller

Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested.Certification and e-testing available for $695

$32,880

+ taxes & licensing

49,997KM
Used
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5737437
  • Stock #: 8841
  • VIN: LVY982MK4JP027730

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 8841
  • Mileage 49,997 KM

Vehicle Description

***VOLVO INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! ***CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST*** SILVER OVER BLACK LEATHER INT, A\C, CD, PM, PDL, ,AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL,NAVIGATION SYSTEM,TILT WHEEL, TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 49,997KM! ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS. **FINANCING AVAILABLE*** DAILY RENTAL ***DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Mirror Memory
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Back-Up Camera
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
WiFi Hotspot
Cross-Traffic Alert
Hands-Free Liftgate
Lane Keeping Assist

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Canadian Fine Motors

2018 Toyota Camry LE
 64,013 KM
$19,880 + tax & lic
2016 Toyota Sienna XLE
 133,898 KM
$24,998 + tax & lic
2017 Toyota Sienna 7...
 157,850 KM
$19,880 + tax & lic

Email Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

Call Dealer

647-686-XXXX

(click to show)

647-686-7808

Quick Links
Directions Website Inventory