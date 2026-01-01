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<p>ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!<br><br><br>PORSCHE INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!<br>***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***<br>,<br>MATTE BLACK WITH OVER RED/BLACKLEATHER INT,<br><br><br>CONVERTIBLE, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!<br><br><br>PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.<br><br><br>**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **<br><br><br>***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C</p>

2019 Porsche 718 Boxster

59,241 KM

Details Description Features

$62,988

+ taxes & licensing
Make it Yours

2019 Porsche 718 Boxster

Roadster COUPE|CONVERTIBLE|RED INT|CAM|

Watch This Vehicle
14220161

2019 Porsche 718 Boxster

Roadster COUPE|CONVERTIBLE|RED INT|CAM|

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

  1. 1780595667594
  2. 1780595668134
  3. 1780595668574
  4. 1780595668995
  5. 1780595669423
Contact Seller

$62,988

+ taxes & licensing

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Get Financing Calculate Payments
Used
59,241KM
Excellent Condition
VIN WP0CA2A88KS210918

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Red
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 59,241 KM

Vehicle Description

ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!


PORSCHE INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!
***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***
,
MATTE BLACK WITH OVER RED/BLACKLEATHER INT,


CONVERTIBLE, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!


PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.


**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **


***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Parking Aid
Rollover protection bars
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Exterior

Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights

Media / Nav / Comm

CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Seating

Power Driver Seat

Additional Features

Wheel Locks
Turbocharged
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Convertible Soft Top
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5
Member UCDA Member

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Call Dealer

647-686-XXXX

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647-686-7808

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$62,988

+ taxes & licensing>

Canadian Fine Motors

647-686-7808

2019 Porsche 718 Boxster