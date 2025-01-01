Menu
<p>CERTIFICATION AVAILABLE FOR $899</p><p> </p><p>*ASKING PRICE INCLUDES:</p><p>-FREE OIL CHANGE</p><p>-FREE RUST PROOFING</p><p>-FREE AIR FILTER AND CABIN FILTER REPLACEMENT</p><p> </p><p>CALL US TODAY FOR MORE DETAILS WERE OPEN 7 DAYS A WEEK TO SERVE YOU BEST!</p><p>416-953-5105</p><p> </p><p>MONDAY: 10AM - 7PM</p><p>TUESDAY: 10AM - 7PM</p><p>WEDNESDAY: 10AM - 7PM</p><p>THURSDAY: 10AM - 7PM</p><p>FRIDAY: 10AM - 7PM</p><p>SATURDAY: 10AM - 6PM</p><p>SUNDAY: 12AM – 6PM</p>

2019 Volkswagen Jetta

180,000 KM

Details Description Features

$12,999

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

EXCELINE / LOADED/ NO ACCIDENT / LEATHER/ROOF/MINT

Location

Executive Motors

4308 Kingston Rd, Scarborough, ON M1E 2M8

416-953-5105

Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing available for $899

Used
180,000KM
Excellent Condition
VIN 3VWG57BU4KM103010

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

CERTIFICATION AVAILABLE FOR $899

 

*ASKING PRICE INCLUDES:

-FREE OIL CHANGE

-FREE RUST PROOFING

-FREE AIR FILTER AND CABIN FILTER REPLACEMENT

 

CALL US TODAY FOR MORE DETAILS WERE OPEN 7 DAYS A WEEK TO SERVE YOU BEST!

416-953-5105

 

MONDAY: 10AM - 7PM

TUESDAY: 10AM - 7PM

WEDNESDAY: 10AM - 7PM

THURSDAY: 10AM - 7PM

FRIDAY: 10AM - 7PM

SATURDAY: 10AM - 6PM

SUNDAY: 12AM – 6PM

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

