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<p>ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!<br><br><br><br>MERCEDES-BENZ INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!<br>***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***<br>,<br>BLACK OVER LIGHT BEIGE LEATHER INT,<br><br></p><p>MAYBACH WHEEL, CARBON FIBER PACKAGE, HEADS UP DISPLAY, MASSAGE SEATS, LUXURY REAR PACKAGE, NAVIGATION, SUNROOF, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!<br><br><br>PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.<br><br><br>**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **<br><br><br>***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C</p>

2020 Mercedes-Benz S-Class

104,123 KM

Details Description Features

$94,988

+ taxes & licensing
Make it Yours

2020 Mercedes-Benz S-Class

AMG S 63 4MATIC|CARBON PKG|HUD|MASSAGE|EXCLUSIVE!!

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14424874

2020 Mercedes-Benz S-Class

AMG S 63 4MATIC|CARBON PKG|HUD|MASSAGE|EXCLUSIVE!!

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

  1. 1783946926210
  2. 1783946926777
  3. 1783946927217
  4. 1783946927630
  5. 1783946928056
  6. 1783946928513
  7. 1783946929058
  8. 1783946929518
  9. 1783946929968
  10. 1783946930383
  11. 1783946930803
  12. 1783946931243
  13. 1783946931728
  14. 1783946932139
  15. 1783946932580
  16. 1783946933001
  17. 1783946933465
  18. 1783946933909
  19. 1783946934338
  20. 1783946934767
  21. 1783946935190
  22. 1783946935616
  23. 1783946936037
  24. 1783946936466
  25. 1783946936927
  26. 1783946937373
  27. 1783946937787
  28. 1783946938240
  29. 1783946938663
  30. 1783946939114
  31. 1783946939531
  32. 1783946939979
  33. 1783946940397
  34. 1783946944173
  35. 1783946944600
  36. 1783946945055
  37. 1783946945491
Contact Seller

$94,988

+ taxes & licensing

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Used
104,123KM
Excellent Condition
VIN WDDUG8JB1LA510222

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 510222
  • Mileage 104,123 KM

Vehicle Description

ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!



MERCEDES-BENZ INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!
***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***
,
BLACK OVER LIGHT BEIGE LEATHER INT,

MAYBACH WHEEL, CARBON FIBER PACKAGE, HEADS UP DISPLAY, MASSAGE SEATS, LUXURY REAR PACKAGE, NAVIGATION, SUNROOF, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!


PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.


**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **


***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Exterior

Heated Mirrors
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Suspension

Air Suspension

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Heads-Up Display
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Hands-Free Liftgate
Seat-Massage
Automatic Parking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

647-686-XXXX

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647-686-7808

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$94,988

+ taxes & licensing>

Canadian Fine Motors

647-686-7808

2020 Mercedes-Benz S-Class