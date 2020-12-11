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2020 Tesla Model 3

9,259 KM

Details Description Features

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Canadian Fine Motors

647-686-7808

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2020 Tesla Model 3

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STANDARD RANGE PLUS

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2020 Tesla Model 3

STANDARD RANGE PLUS

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON M1R 2Y5

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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested.Certification and e-testing available for $695

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9,259KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 6343088
  • Stock #: 2635
  • VIN: 5YJ3E1EA0LF591524

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour White
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Electric
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 2635
  • Mileage 9,259 KM

Vehicle Description

TESLA INSPECTION AND APPROVAL AVAILABLE UPON REQUEST!! ***CARFAX VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST*** AUTO, WHITE OVER WHITE LEATHER INT, A\C, CD, PM, PDL, ,AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL,TILT WHEEL, BLUETOOTH ,ADVANCED AUTOPILOT, SKY VIEW, NAVIGATION SYSTEM, BACK UP CAMERA, TRACTION CONTROL AND MORE! ONLY 10,925 KM! ** ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS** THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED . CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR SIX HUNDRED AND NINETY FIVE DOLLARS.***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS...

Vehicle Features

STANDARD RANGE PLUS - AUTO PILOT 2 - SKY VIEW
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
AM/FM Radio
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Woodgrain Interior Trim
Dual Moonroof
Engine Immobilizer
Navigation System
Back-Up Camera
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Electric Motor
Electric Fuel System

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